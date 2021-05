Chivalry 2 tranche dans le vif la date de sa bêta ouverte et cross-plateform

Parlons peu, parlons bien. Chivalry 2 date sa bêta ouverte à l'aide d'un carnet de développeurs dont vous nous direz quelques nouvelles, si vous le voulez bien.

Torn Banner Studios et Deep Silver, annoncent en effet la date de la bêta ouverte et cross-plateforme de Chivalry 2 : elle se déroulera du 27 mai 2021 à 17H au 1er juin 2021 à 17H, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Il sera ainsi possible de pré-télécharger cette bêta ouverte à partir du 26 mai 2021 à 17H.

Chevalier et gondra

Rappelons avant toute chose, que Chivalry 2 est un jeu multijoueur de combat à la première personne et à l'arme blanche, "inspiré des films médiévaux et de leurs batailles grandioses". Au programme des réjouissances sanglantes : combats d'épées, flèches enflammées, sièges de châteaux et bien plus encore. Quant aux catapultes, elles détruisent tout sur leur passage... Bref, un jeu qui ne fait pas dans la dentelle.

Pas besoin de PS+ mais...

Cette version Bêta sera ainsi l'occasion de découvrir de nouvelles cartes mais également des fonctionnalités et mises à jour suite aux retours de la communauté lors de la bêta fermée. Attention toutefois, car si les joueurs PlayStation accèderont gratuitement à la bêta ouverte (comprendre sans l'abonnement PS+), ce ne sera pas le cas des joueurs Xbox qui devront pour leur part, avoir un abonnement Xbox Live Gold pour y participer. Eh oui, c'est triste mais c'est la vie.

Le contenu de la bêta fermée de Chivalry 2 comprendra :

Cross-plateforme : Les joueurs auront la possibilité de s'affronter sur le champ de bataille, peu importe leur plateforme.

Le massacre de Coxwell (nouvelle carte d'objectif en équipe) : L'Ordre de Mason cherche à faire du paisible village de Coxwell un exemple brutal, après que les habitants de ce dernier ont déclaré leur soutien à Argon II. Brûlez le village, abattez les portes, volez l'or et tuez les soldats.

La bataille de Darkforest (nouvelle carte d'objectif en équipe) : Les forces d'Agathian patientent, prêtes à tendre une embuscade à l'armée de Mason qui est en route pour tuer le Duc de Fogbern. Détruisez la barricade, repoussez le convoi, capturez la porterie et tuez le Duc.

Le siège de Rudhelm (carte d'objectif en équipe) : Après des semaines de siège, les forces d'Agathian commencent leur assaut final contre le fief de Mason protégé par son héritier. Repoussez les tours de siège, capturez la porterie, brûlez les tentes, repoussez les rampes de siège, capturez la cour et abattez l'héritier pour remporter la victoire.

La bataille de Wardenglade (carte FFA/Match à mort) : Les armées de l'Ordre de Mason et les Chevaliers d'Agathian se font face sur le champ de bataille.

Les arènes de tournoi (carte FFA/Match à mort) : Les guerriers d'élite de l'Ordre de Mason et les Chevaliers d'Agathian combattent pour la suprématie et l'adoration de la foule.

Free-for-All (nouveau mode de jeu) : C'est vous contre tous les autres joueurs dans des batailles frénétiques et chaotiques.

Personnalisation complète (inédit dans la bêta ouverte) : Personnalisez votre apparence en jeu et débloquez une grande variété d'options de personnalisation, grâce à l'expérience que vous pouvez accumuler avec chacune des quatre classes et de ses douze sous-classes.

Serveurs de duels (inédit dans la bêta ouverte) : Disponible uniquement sur PC. Les joueurs qui cherchent à faire valoir leurs talents en 1 contre 1 peuvent rejoindre des serveurs consacrés aux duels. Il est demandé aux participants de respecter le code d'honneur et les joueurs qui participent à ces duels.

Options de serveur 64/40 joueurs (inédit dans la bêta ouverte) : Vivez le chaos des champs de bataille, chargez les lignes ennemies et ressentez l'ampleur d'un combat pouvant aller jusqu'à 64 joueurs. Pour ceux qui recherchent des batailles plus stratégiques qui nécessitent de la communication et du travail d'équipe, il est aussi possible de rejoindre des serveurs à 40 joueurs via des modes à objectif.

Groupes privés (inédit dans la bêta ouverte) : Il est maintenant possible de créer des groupes privés sur le même support avant de rejoindre une partie en cross-plateforme.