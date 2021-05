Asus Rog crée un Laptop custom incroyable pour le skater pro Nyjah Huston

Outre son matériel plus classique accessible à tous, Asus Rog se lance aussi parfois dans le custom, notamment pour des personnalités connues et reconnues, à l'image ici du skateur professionnel Nyjah Huston.

Sacré six fois champion du monde de skateboard, Nyjah Huston est aussi un joueur PC. Pour développer un ordinateur portable de jeu custom pour Huston, ROG a utilisé comme base son fameux ROG Strix SCAR 17.

Un Custom unique

On y retrouve notamment un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 360 ​​Hz et un temps de réponse de 3 ms, une GeForce RTX 30 (visiblement une 3080 pour son modèle) et un processeur AMD Ryzen de la série 5000.

L'ordinateur portable qu'ASUS a conçu pour moi est tellement incroyable et unique que j'ai été bouleversé quand je l'ai sorti de la boîte. Je n'ai jamais vu un ordinateur portable comme celui-ci.

L'édition spéciale ROG Strix Nyjah Huston présente des éléments qui célèbrent Huston et la "culture du skate". Conçu pour évoquer l'apparence d'un skate park, le logo est en trois dimensions et a une finition texturée. Le souci du détail va jusque dans les surfaces translucides fumées du clavier et le bas du portable qui sont inspirées par l'utilisation des rayons X pour vérifier les fractures après des chutes chez les skaters professionnel ! Carrément.

Le souci du détail

Les touches présentent des "cicatrices du skateboard" et les concepteurs de ROG ont ajusté le niveau de transparence des touches pour permettre un effet de rétroéclairage circulaire sur chaque touche. Enfin, le bouton de verrouillage numérique sur le pavé tactile a été remplacé par le logo d'Huston.

Vous pouvez voir le design en question de ce modèle custom via notre galerie et dans la vidéo ci-dessus.