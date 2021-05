FF XIV arrive sur PS5 très prochainement, avec la mise à jour 5.5 : Les améliorations listées

Final Fantasy XIV déboulera prochainement sur PS5, pour le plus grand bonheur des fans, dont je ne fais hélas pas partie. Avec cette version, arrivera également le patch 5.5 qui corrige et apporte surtout tout un tas de choses que nus listons plus bas.

Final Fantasy XIV sur PlayStation 5 offrira ainsi des temps de chargement plus rapides, une prise en charge de la résolution 4K, une interface utilisateur haute résolution, une prise en charge du retour haptique de la manette DualSense, mais également de nouveaux trophées et une prise en charge de l'audio 3D. Rappelons qu'il est actuellement en bêta ouverte.

Vous l'aurez compris, tout ce joli monde arrivera le 25 mai prochain, cache de la Poste faisant foi comme on dit. Si vous avez encore un peu de patience (et surtout la PS5), alors ce sera évidemment l'occasion de jouer au titre dans des conditions optimales.

Quant au patch 5.5 il présentera la deuxième partie du scénario principal «Death Unto Dawn», des mises à jour de la série de quêtes «Save the Queen», des quêtes épilogue «YoRHa: Dark Apocalypse» et une récompense pour avoir collecté toutes les cartes Triple Triad.

