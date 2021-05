Des anciens de Epic Games et Blizzard fondent le studio Lightforge Games

Il n'est évidemment pas rare que des anciens de studios en aient marre de la routine de leur vie au boulot et décident tout à coup d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et plus grasse. C'est sans doute ce que se sont dit des anciens devs de Epic Games et de Blizzard, qui viennent tout simplement d'annoncer avoir fondé un nouveau studio appelé Lightforge Games.

Ainsi, Lightforge Games entre dans le vif du sujet et annonce développer un "jeu vidéo social multiplateforme où les joueurs ont le pouvoir de créer des mondes et de raconter des histoires avec une liberté sans précédent". Rien que cela...

Pour avoir les moyens de ses ambitions, le studio a récemment levé 5 millions de dollars grâce à des investissements de 1UP Ventures, Dreamhaven, Galaxy Interactive, Maveron, NetEase Games et des investisseurs provenant des industries des jeux et de la technologie a-t-on appris auprès de gens super bien informés.

Des vétérans hein...

Plus précisément, Lightforge Games a été fondé par des vétérans de l'industrie Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane et Marc Hutcheson et s'est depuis élargi pour inclure six autres développeurs très expérimentés.

Son équipe a ainsi bossé dans des studios tels que BioWare, Blizzard Entertainment, Epic Games, Riot Games et Zenimax Online Media, et a créé des jeux tels que Diablo III , The Elder Scrolls Online, Fortnite, Hearthstone, Overwatch, la trilogie StarCraft 2, Star Wars : The Old Republic, World of Warcraft, et plus encore. Bref, que du lourd on dirait bien.

Ecoutons mister Schembari, le PDG :

Nous aimons tous les jeux hautement sociaux et créatifs, et nous aimons particulièrement les jeux où les joueurs conduisent le récit. Nous cherchons à combiner des éléments de Minecraft ou Roblox avec des RPG de table pour former une nouvelle façon de jouer à des jeux de rôle. Compte tenu de nos antécédents, créer un jeu qui cherche à révolutionner les RPG était un choix évident.

Avant d'ajouter ceci :

Nous construisons un studio pour le long terme où l'empathie pour les joueurs et les développeurs est au coeur de tout ce que nous faisons. Construire une entreprise entièrement à distance permet à chaque membre de l'équipe de vivre là où c'est le mieux pour sa situation de vie.