Ubisoft reporte encore Skull & Bones et le remake de Prince of Persia, direction 2022 ?

À un petit mois de l'E3 2021 (qui se tiendra pour rappel en ligne, Covid oblige), les fuites et autres bandes-annonces leakées devraient fuser de toutes part, notamment du côté d'Ubisoft, coutumier du fait. Pourtant, même les titres officiellement annoncés par le géant français semblent connaître bien des difficultés. La preuve par deux.

Déjà reportés à plusieurs reprises, Skull & Bones et Prince of Persia The Sands of Time Remake ne sont toujours pas prêts de sortir du bois, puisqu'Ubisoft a annoncé leurs renvois aux prochaines années fiscales : celle en cours, mais aussi la prochaine. oui oui : celle qui commencera le 1er avril 2022.

Tiens bon la vanne et tiens bon le vent

Le développeur le plus breton de l'industrie a en effet récemment dévoilé ses résultats financiers pour la dernière année fiscale, et en a donc profité pour faire le point sur les sorties déjà annoncées de ces deux titres au parcours mouvementé.

Skull & Bones, dévoilé en 2017 et rapidement pris en main par ce buveur de rhum qu'est Julo a depuis essuyé plusieurs tempêtes, avant d'opérer un véritable changement de cap vers le jeu-service, et de perdre son directeur managérial, jeté par-dessus bord après un audit interne. Le jeu est désormais attendu quelque part entre le 1er avril 2022 (donc) et le 31 mars 2023, CQFD. Le PDG Yves Guillemot a tenu à rassurer les investisseurs, en assurant que l'équipage se portait bien :

Nous avons augmenté le nombre de studios associés qui travaillent avec l'équipe de Skull & Bones. Il y a donc une bonne et grande équipe qui travaille désormais sur le jeu, et les 12 derniers mois ont vraiment porté leurs fruits, et le développement avance bien.

Le Prince de Perse a lui aussi fait l'objet d'un report, certes moindre, puisque le remake des Sables du Temps, annoncé à l'été dernier et déjà repoussé par deux fois est désormais attendu d'ici au 31 mars 2022, quant bien même il eut autrefois été annoncé pour le mois de janvier 2021. À force de jouer avec le temps, ne finit-t-on pas par s'égarer ? Demandez à Serah, pour voir...

