SEGA considérerait faire renaître d'anciens titres glorieux et travaillerait sur un "super jeu"

Après l'annonce de résultats financiers, comme il en fleurit tant en ces heures de clôture fiscale, SEGA semble sur le point d'envisager (oui, je sais), de relancer des licences aussi célèbres que Crazy Taxi, Jet Set Radio ou encore d'autres IP en sommeil depuis bien trop longtemps selon la plèbe vidéoludique. Vrai ou faux ? Info ou intoxication ?

En effet, suite à une récente présentation des résultats pour marquer la fin de l'exercice fiscal 2020-2021, c'est sur le site internet du développeur qu'a été publié le compte rendu des discussions avec les investisseurs de SegaSammy.

Selon le document en question (à lire ici, en .pdf), on peut y découvrir, outre des chiffres de son bilan annuel, quelques détails intéressants sur les futurs projets de l'éditeur. L'un d'eux concerne "l'utilisation des actifs de propriété intellectuelle", indiquant quelles sont précisément les IP actives et celles qui ne le sont pas, et comment SEGA prévoit d'en faire des remasters, des remakes ou encore carrément de relancer purement et simplement ses anciennes séries pour tirer parti de ses IP "mondialement reconnues", qui dorment depuis (bien) trop longtemps à notre goût.

Licences oubliées et renaissantes ?

Parmi ces fameuses licences, un certain nombre de valeurs sûres qui ont évidemment la préférence des fans de tous poils, sont clairement mentionnées, et parmi elles on retrouve notamment les célèbres sagas made in SEGA telles que Crazy Taxi, Jet Set Radio, NiGHTS, Space Channel 5, Panzer Dragoon et Rez. En toute simplicité.

Si l'on n'est sûr de rien quant à la renaissance éventuelle de ces licences "oubliées" (ou plutôt endormies), SEGA semble plus que jamais vouloir remettre certains de ces jeux sur le marché, tout en renforçant ses licences déjà "actives" telles que les séries Yakuza, Persona et Sonic. Mais ceci, vous le saviez déjà.

Quant au "super jeu" sur lequel la firme travaillerait actuellement... mystère et boules de Geisha.

Et vous, cela vous fait-il chaud ou froid de savoir que ces licences pourraient renaître de leurs cendres éparpillées ? Vous avez environ 5 jours.

