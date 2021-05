PS5 : Deux nouveaux coloris pour la manette DualSense arrivent bientôt

Sortie en novembre dernier, la PS5 est en rupture de stock un peu partout sur terre, et arrive il faut bien le dire au compte-goutte chez les revendeurs agréés ou non. Ceci 'empêche point Sony IE de sortir prochainement deux coloris de manette pour sa console, baptisés Midnight Black et Cosmic Red. Ainsi va la vie actuelle...

À voir aussi : Ratchet & Clank Rift Apart : Nos impressions hautes en couleurs sur la prochaine exclu PS5

D'ailleurs, Sony annonce dans un post de blog ce jour qu'ils sont "ravis de tous les commentaires positifs provenant de la communauté PlayStation et concernant la manette sans fil DualSense". Il est vrai qu'elle apporte vraiment de la nouveauté par rapport à sa prédécesseur, ce que chacun pourra apprécier en fonction des jeux joués.

Hommage à Thomas Pesquet ?

Et c'est ainsi que deux nouveaux coloris pour la manette DualSense seront disponibles le mois prochain : Midnight Black et Cosmic Red. Le modèle Midnight Black comporte deux nuances subtiles de noir et de gris clair. Selon Sony, "il symbolise l'espace vu à travers une nuit étoilée". Le modèle Cosmic Red, quant à lui, présente un design noir et rouge agressif qui "s'inspire des nuances de rouge vif que l'on retrouve à travers le cosmos". De là à y voir un hommage à Thomas Pesquet et à l'ISS (et la NASA, et Soyouz, et le cosmos, et l'univers... bref).

Selon Leo Cardoso, de l'équipe de design chez Sony voici ce que cela dit :

Notre objectif est toujours de trouver des designs qui vont surprendre et plaire à nos fans. Ces nouveaux coloris sont le résultat d'un processus de sélection exhaustif. Nous voulions que les nouveaux coloris de la manette soient complémentaires, tout comme la manette sans fil DualSense originelle et la console PS5, alors nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels.

En revanche, si Sony n'a aucune visibilité concernant ses quantités disponibles, ces deux nouveaux coloris sortiront le 18 juin prochain, alors comme pour la PS5, il faudra squatter pendant des plombes les sites de l'internet chez les revendeurs habituels...