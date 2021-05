La Karmine Corp sur d'autres titres esports, bientôt sur Rocket League et VALORANT ?

La Karmine Corp a connu un succès extraordinaire en ce début de saison avec son équipe League of Legends, qui a remporté les championnats français et européen. Forte de ce succès, l'organisation étendra très bientôt ses activités dans l'industrie esportive.

Dans une conférence de presse hier, la Karmine Corp a fait le bilan de son Spring Split sur League of Legends, soit le premier depuis la création de la structure, et a aussi fait des annonces sur son avenir. La nouvelle arrivée dans la ligue française de League of Legends a largement fait ses preuves en quelques mois avec ses poulains qui ont remporté tous les titres possibles en quatre mois.

240.000 € de transfert !

Cela a aussi attiré l'attention des acteurs internationaux de l'esport : leur toplaner Adam, jeune rookie talentueux qui a su se faire remarquer dans l'équipe, l'a officiellement quittée pour entrer dans la ligue européenne. Pour être recruté où, précisément ? Rien n'est encore officiel, mais toutes les rumeurs pointent vers Fnatic, l'une des équipes les plus connues au monde sur le jeu, en mentionnant des montants de transfert importants (240.000€ selon Dot Esports).

Bon bah voili voilou. Ca me rend tellement triste no joke.

Mais je vais vous dire un truc, je suis redevable à un point que vous n'imaginez même pas envers la KC, les fans, tout le staff qui suit. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui.

No regret.

Surtout Never Forget ❤️ https://t.co/9BC3gPK5By - KC Adam (ICI ON GAGNE LES EUM BORDEL) (@Ricadam_lol) May 12, 2021

Certes, l'équipe a perdu l'un de ses piliers, ce qui pose des questions quant à ses performances dans le prochain Split. Mais l'organisation, forte de son succès, voit loin : l'objectif de Kameto et Prime, clairement affiché depuis le début, est d'entrer en LEC (la ligue européenne officielle), voire de remporter les mondiaux sur LoL.

D'autres jeux en vue

Et désormais, cela va plus loin : les co-fondateurs ont officiellement annoncé se lancer très bientôt dans un (ou des) autres jeux compétitifs, bien qu'aucun nom n'ait été donné. Kameto a mentionné des voitures, AK-47 ou Vandals (l'arme de VALORANT) dans le direct, mais ce ne sont pas forcément des indices pour connaître leurs futures équipes.

Au vu de l'identité de la Karmine Corp, ses fondateurs pourraient choisir un jeu accessible (ce qui exclut les jeux de l'acabit de CS:GO, StarCraft II ou encore Dota 2) que le grand public pourrait suivre facilement, comme Rocket League, qui a obtenu un réel regain d'intérêt depuis que le jeu est passé en free-to-play. Cela pourrait aussi se faire sur le tout nouveau FPS de Riot Games, VALORANT. Quoiqu'il en soit, plus d'informations "concrètes" devraient être obtenues dans peu de temps.