Battlefield : Une version next-gen... et PS4-Xbox One ?

Nombreuses sont les rumeurs entourant le prochain Battlefield, notamment sur son annonce prochaine et sa possible date de sortie. Aujourd'hui, le titre (re)fait parler de lui concernant ses futures plateformes. Du vieux ET du neuf ? Ou l'inverse...

C'est lors du dernier bilan fiscal en date qu'Andrew Wilson, CEO d'Electronic Arts a ainsi évoqué que le prochain Battlefield arrivera sur "current" et "next-gen". On peut donc aisément comprendre que le titre fera son arrivée aussi bien sur PS5 et Xbox Series X que sur PS4 et Xbox One. Bien que pensé pour les consoles les plus puissantes, la société américaine ne fera pas l'impasse sur la génération antérieure, puisque là encore comme on le sait, la pénurie des dernières consoles en date fait plus que défaut pour qui veut se les procurer.

Des infos le mois prochain

En soi, cette décision n'est pas incohérente, le parc de consoles next gen n'étant pas aussi fort que la génération passée, à ce stade. Cela pourrait permettre comme souvent de maximiser les profits lors de la sortie. Espérons toutefois que cela n'aura pas une trop grande incidence sur le développement du jeu.

Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'à son annonce prochaine pour savoir ce que nous réserve précisément Electronic Arts avec ce prochain volet. En juillet prochain lors de son prochain EA Play Live ? En vérité, ce sera dès le mois prochain... Mais la date reste encore mystérieuse... A vos boules de cristal.

[via]