Les Days of Play 2021 arrivent avec des lots à gagner + weekend Multi en ligne gratuit

Comme chaque année, les Days of Play sont de nouveau de retour en cette saison vidéoludique 2021 pour "célébrer la communauté PlayStation dans le monde entier". Et pour ce faire, des choses vous attendent sur le PS Store... Mais pas que !

Après avoir annoncé récemment l'arrivée de la PlayStation Player Celebration (s'inscrire à cette adresse jusqu'au 31 mai prochain) et des objectifs communs qui ont débuté hier mardi 18 mai, de nombreuses promotions vont arriver sur des jeux PS5, PS4, les services et le PlayStation Gear Store pour célébrer la communauté PlayStation.

Cette période promotionnelle débutera le 26 mai et finira le 9 juin dans les points de vente participants.

Evènement unique

C'est ainsi que Sony s'exprime et explique cela à travers son blog :

Nous voulions rendre l'événement de cette année encore plus spécial et mémorable pour nos joueurs. C'est pour cette raison que les Days of Play de cette année proposeront plusieurs activités sur plusieurs semaines pour célébrer la puissance du jeu et le dynamisme de notre communauté en réunissant les joueurs du monde entier.

Des promos sur des jeux PS4 et PS5 arrivent donc prochainement... Elles porteront sur les jeux suivants a priori :

Jeux PS4 :

Jeux PS5 :

Demon's Souls

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man : Miles Morales - Édition Ultimate

Sackboy : A Big Adventure

The Nioh Collection

La période promotionnelle des Days of Play, c'est aussi des offres sur le PlayStation Store, notamment sur les abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now. Pour en savoir plus, comme toujours, il faudra rester à l'écoute du PlayStation Blog et via le site Web des Days of Play.

Celebration PS+

PlayStation organise également, pour les non abonnés au PlayStation Plus, un week-end multijoueur en ligne gratuit du 22 mai à minuit au 23 mai à 23H59.