LucasArts : Deux jeux de l'époque 16-bits arrivent sur Switch la semaine prochaine

Depuis l'arrivée de la Switch sous nos latitudes, les joueurs un tant soi peu nostalgiques peuvent profiter des nombreuses nouveautés de l'industrie, mais aussi (re)découvrir des titres à l'ancienne, qui fleurent bon les cartouches de plastique et leurs poussières à extirper tant bien que mal. Après le retour groupé d'Aladdin and The Lion King, voilà que Dotemu déterre sans prévenir deux reliques de l'ère 16-bits.

À voir aussi : Tortues Ninja, Streets of Rage, Game Pass, préservation : on discute avec le PDG de Dotemu

Calmez tout de suite vos ardeurs, puisque ce sont Zombies Ate My Neighbors et sa suite Ghoul Patrol qui ressusciteront bientôt d'entre les morts, dans une compilation baptisée (accrochez-vous)... Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol. Bah tiens.

Compilation n'est pas raison

Les moins jeunes d'entre vous se rappellent sans doute de l'un ou l'autre de ces titres respectivement développés par LucasArts et LucasFilm Games, et qui ont à l'époque de leur sortie squatté les pages des magazines de la presse spécialisée.

Comme pour la compilation citée en introduction, on retrouvera l'éditeur Disney Interactive aux manettes, ainsi que les bonus de rigueur, entre sauvegardes bien dans leur époque, jeu en co-op' locale, succès et autres bonus prenant la forme d'artworks ou d'interviews des développeurs de l'époque.

Si la perspective de replonger dans ces titres qui fleurent bon les années 1990, comme le rappelle à de nombreuses reprises la bande-annonce dévoilée pour l'occasion, sachez que Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol se téléchargera dès 29 juin prochain, sur l'eShop de la Switch.