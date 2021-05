Nvidia : Les Laptops avec RTX 3050 et 3050 Ti arrivent

Pour l'instant les cartes entrée de gamme de chez Nvidia se font plutôt rares sur Laptop et c'est souvent l'assurance de payer des sommes astronomiques. Nvidia annonce donc la disponibilité prochaine de PC portables avec des RTX 3050 et 3050 Ti.

La sortie des cartes RTX 3050 et RTX 3050 Ti est l'assurance de pouvoir avoir un PC de jeu portable à moins de 800 dollars : c'est en tout cas ce qu'affirme Nvidia dans un communiqué. C'est l'occasion pour les verts de pouvoir démocratiser encore un peu plus le RTX sur PC et de proposer à une plus large sphère de joueurs de pouvoir y avoir accès.

La génération RTX 30 pour tous ?

Ces nouveaux portables GeForce RTX 3050 Ti peuvent offrir plus de 144 FPS et une latence inférieure à 25 ms dans des titres comme Overwatch, Rainbow Six Siege et Valorant, grâce notamment au fameux mode NVIDIA Reflex Low Latency qui booste au maximum la fluidité.

Forcément il ne faut pas s'attendre non plus à pouvoir faire tourner tous les titres AAA comme Cyberpunk 2077 à fond avec RTX On. Mais c'est une belle porte d'entrée pour profiter du jeu PC.

Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Razer seront parmi les partenaires annoncés, et les disponibilités commenceront dès cet été 2021.