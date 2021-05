Tour de France 2021 : Le mode MyTour se dévoile en première vidéo

NACON et Cyanide, les deux complices de toujours (ou presque) nous dévoilent ce jour les nouveautés du mode MyTour de Tour de France 2021. Et une fois de plus, la personnalisation semble être au coeur de la célèbre simulation de cyclisme.

En effet, à l'aide du mode MyTour, les amateurs éclairés de la petite reine pourront satisfaire leur besoin de créativité puisqu'il sera possible de créer sa propre compétition en choisissant parmi 89 étapes disponibles.

L'exemple donné par le développeur est d'ailleurs fort parlant :

"Débutez par un contre-la-montre entre Changé et Laval, enchainez par une étape de montagne de Cluses à Tignes et finissez avec une des plus grandes classiques telles que Paris-Roubaix ou Liège-Bastogne-Liège".

Si vous avez bien suivi, il vous suffit de manière fort pratique et aisée de sélectionner les étapes de vos rêves pour créer une compétition unique, qui vous ressemble. Ou pas. Ceci étant, le studio nous met tout de même en garde puisque selon lui, il faudra "raison garder et penser à définir des jours de repos pour donner aux coureurs le temps nécessaire à la récupération".

L'étape du jour

En plus des étapes, les joueurs choisissent également les coureurs ainsi que les équipes participantes parmi les plus célèbres, comme Jumbo-Visma, Groupama-FDJ ou Ineos Grenadiers, qui parleront forcément aux aficionados du genre. Enfin, il sera possible de modifier les stats des plus grands champions et de les sauvegarder dans 3 bases de données.

Tour de France 2021 sera disponible le 3 juin 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC Le jeu sera disponible un peu plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.