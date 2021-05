PS5 : La pénurie se poursuivra l'année prochaine selon des analystes de Sony

Selon un rapport de Bloomberg, la pénurie d'approvisionnement de PlayStation 5 se poursuivra encore l'année prochaine, selon les analystes de chez Sony. Une offre limitée qui pourrait envoyer les joueurs chez la concurrence ? Hmmmm... Bonne question.

En effet, selon un rapport de Bloomberg, Sony aurait toujours du mal à répondre à l'énorme demande de sa nouvelle console. On le voit d'ailleurs depuis sa sortie à la fin de l'année dernière, les joueurs ont toutes les peines du monde à s'en procurer une, quel que soit le modèle, et se jettent désespérément sur les faméliques approvisionnements dès qu'il y en a.

Lors d'un briefing avec Bloomberg, Hiroki Totoki, directeur financier au "Board of Directors" chez Sony Financial Holdings, a bel et bien mis en "garde" les fans qui veulent se procurer la dernière console de Sony :

Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d'appareils et produisons beaucoup plus d'unités de la PS5 l'année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande.

Victime de son succès

En vérité (je vous le dis), la PS5 est clairement victime de son succès. Battant tous les records de ventes, comparativement à ses prédécesseurs, elle peine à suivre la cadence de production et la demande des joueurs.

Le lancement en 2020 de la PlayStation 5 a en effet été un énorme succès pour Sony, qui a récemment célébré la "meilleure année de l'histoire'' de PlayStation avec 7,8 millions d'unités expédiées. Sony vise toujours au moins 14,8 millions d'unités vendues au cours de l'exercice en cours, ce qui correspondrait à la trajectoire de vente de son prédécesseur, la PS4, qui s'est vendue au total à 115,9 millions d'unités à ce jour.

A cause de la crise sanitaire et la non possibilité de Sony de répondre à cette forte demande, Totoki a tenu à répondre à ces préoccupations métaphysiques :

Nous avons vendu plus de 100 millions d'unités de PS4 et compte tenu de notre part de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande diminue facilement

Par ailleurs, si la firme japonaise a profité lui aussi de l'effet COVID (si l'on peut dire), elle a annoncé que les utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network étaient retombés à 109 millions à la fin de la période janvier-mars 2021, alors qu'ils étaient plus de 114 millions au trimestre précédent.

De même, les ventes de jeux complets ont eux aussi chuté au cours de ce trimestre.