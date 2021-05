TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 17 de 2021 : On sourit pour la photo

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la dix-septième de l'année 2021.

Chaque semaine semble suivre le même immuable rituel : en plus de nous rappeler les désamours du plus célèbre chat de la bande-dessiné, le lundi s'accompagne de la publication des meilleures ventes bien de chez nous, ce qui n'est pas sans parfois nous surprendre. C'est évidemment le cas cette semaine, sans quoi nous n'aurions pas pris la peine de vous le rappeler. Faut être logique, parfois.

Retour sur l'Île Pokémon

Si les indétrônables Mario Kart 8 Deluxe et que Ring Fit Adventure continuent de squatter sans discontinuer le Top 5 français, deux nouveautés doublées d'exclusivités s'invitent aujourd'hui en première et deuxième place, et attestent d'une certaine diversité dans les pratiques. Non sans valider la stratégie d'un célèbre constructeur japonais, la première place et son approche résolument accessible n'offre en plus aucune excuse aux vidéastes paresseux.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 17) :

Rendez-vous bientôt pour la dix-huitième semaine de 2021.