Lost Judgment s'annonce sur PS5, PS4 et Xbox : Un trailer et une sortie mondiale

SEGA nous avait donné rendez-vous pour ce qui ressemblait enfin à l'annonce du Jugement Dernier que notre rédac' chef appelle quotidiennement de ses voeux. Si la fin du monde n'est finalement pas pour tout de suite, l'ex-constructeur en a profité pour annoncer la suite des aventures du détective Takayuki Yagami, avec l'arrivée prochaine de Lost Judgment.

C'est sans surprise le père Toshihiro Nagoshi qui est apparu en personne pour dévoiler la suite du beat'em all mâtiné d'enquête de 2018, en dévoilant aux yeux du monde Lost Judgment, déjà prévu pour le 24 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, en français dans le texte. Oui oui.

Eric Dupont-LOL t ki ?

Après avoir déambulé et cassé quelques bouches dans le quartier de Kamurocho, l'enquêteur ira également prendre l'air du côté de Yokohama, où se déroulait déjà l'action de Yakuza Like A Dragon. C'est ce qu'on appelle une belle économie d'échelle.

Si la thématique judiciaire est toujours au programme, Yagami se confrontera cette fois à la thématique du harcèlement scolaire, et se frottera donc à la gente lycéenne. Attention hein : en tout bien tout honneur :

L'enquête obligera notre héros à infiltrer un lycée de Yokohama sous couverture. Il interagira avec des élèves de tout horizon et les aidera dans des quêtes secondaires intitulées « School Stories ». Vous retrouverez ainsi des activités diverses et des mini-jeux intégrant robots, danse, et plus encore !

Ceux qui ont suivi l'annonce du jeu en direct auront sans doute reconnu un faciès bien familier parmi les procureurs venus assaillir Togashi de questions, et il ne faudra donc pas vous étonner si notre Romain (inter)national vous reparle bientôt des nouvelles aventures de Yagami et son nouveau comparse Masaharu Kaito.

En attendant d'en savoir plus, rappelons que Lost Judgment est donc attendu pour le 24 septembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La parole est à la défense.