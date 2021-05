Riot Games annonce des tournois internationaux sur TFT, VALORANT et Wild Rift

Alors que le Mid-Season Invitational s'est lancé sur League of Legends, Riot Games a annoncé poursuivre ses efforts pour développer la scène compétitive de ses autres jeux.

À voir aussi : League of Legends : La Karmine Corp remporte l'European Masters

Trois tournois ont en effet été annoncés par Riot Games peu avant le lancement du Mid-Season Invitational, le premier tournoi international de l'année sur League of Legends pour la saison 2021.

Tout d'abord, un tournoi sur VALORANT se succèdera au Mid-Season Invitational en Islande dès le 24 mai ; les VCT Masters, étape majeure du circuit officiel du FPS de l'éditeur. Riot Games a ainsi dévoilé que l'étape majeure suivante se déroulera en offline à Berlin du 9 au 19 septembre.

Toujours pas de détails sur l'étape finale de la saison, en revanche, qui couronnera officiellement les premiers champions sur le jeu plus tard dans l'année. L'éditeur en a profité pour annoncer le lancement d'un partenariat avec HyperX pour fournir les claviers et souris des joueurs.

Premier tournoi mondial pour Wild Rift

Un autre jeu tout récent a aussi eu son premier tournoi mondial annoncé, alors que sa phase de bêta n'est toujours pas terminée : Wild Rift, la version mobile et console de League of Legends. Le jeu a obtenu un succès convaincant notamment en Asie du Sud-Est, où le marché mobile compétitif est bien plus conséquent qu'en Europe ou en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs dans cette région que s'est déroulé le premier tournoi officiel sur le jeu.

Le premier tournoi mondial sur Wild Rift se déroulera "dans le dernier quart de l'année 2021", selon John Needham, global head of esports chez Riot Games. "Les équipes régionales se qualifieront pour notre tout premier tournoi mondial sur Wild Rift." Les détails et le format de l'événement seront dévoilés plus tard au cours de l'année.

Cap vers la Chine pour les fans de TFT

À côté de tous ses nouveaux jeux (en oubliant Legends of Runeterra qui n'a pas fait l'objet de nouvelles annonces), Riot Games n'en oublie pas League of Legends ni son autobattler à succès, Combat Tactique (TFT). Sorti il y a 2 ans, le jeu continue d'être renouvelé avec des mises à jour régulières et de nouveaux Sets. Et pour chaque Set, l'éditeur organise un tournoi en célébrant sa scène compétitive.

Mais pour le prochain tournoi annoncé, une nouveauté : le TFT Championship du Set Reckoning sera le premier à se dérouler sur scène. Il aura lieu plus tard dans l'année, à une date encore indéterminée, en Chine. Le dernier tournoi a vu des joueurs français arriver très loin dans les playoffs, mais c'est le sud-coréen 8ljaywalking qui a remporté le titre.

Le Mid-Season Invitational reprend aujourd'hui pour le deuxième jour de la phase de groupes. Les matchs peuvent être suivis en direct à cette adresse.