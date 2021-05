Baldur's Gate Dark Alliance de retour sur PS4, Xbox et Switch

Avant que le nom ne resurgisse aux côtés de Drizzt et ses compagnons dans un action-RPG des québécois de Tuque Games, Dark Alliance s'offre un retour aux sources avec la réédition du tout premier épisode dès maintenant.

Baldur's Gate : Dark Alliance sort ce vendredi 7 mai 2021 en téléchargement sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ont annoncé Interplay et Wizards of the Coast. Hack and slash dérivé du mythique RPG de BioWare Baldur's Gate, il fêtera ses 20 ans en fin d'année. Mais s'il est toujours agréable de pouvoir replonger dans cet excellent jeu, pour son époque, il y a néanmoins quelques raisons de bouder son plaisir.

Portage de Baldur

Comme l'indique IGN, qui a eu la primeur de l'info, ne croyez pas trouver là un remake ou une remasterisation. Pour 29,99 euros, vous avez droit à un portage strict du jeu paru sur Xbox, PS2 et GameCube - si l'on fait exception de l'affichage en 4K sur PS4 Pro, PS5 et Xbox Series X|S. Réalisation d'époque, contenu d'époque, et fonctionnalités d'époque : la campagne n'est jouable qu'en coopération locale. Préservation, OK, mais pour la modernité, on repassera. Des versions PC et mobiles sont prévues pour plus tard dans l'année.

Rappelons que Dungeons & Dragons : Dark Alliance est attendu pour le 22 juin sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC, tandis que Baldur's Gate III est lui en accès anticipé sur PC en ce moment.