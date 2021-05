The Division Heartland : Un nouveau free-to-play sur PC et consoles d'ici 2022

A la surprise quasi générale, (ou pas en fait), Ubisoft a annoncé hier soir, aux alentours de 18h30, l'arrivée prochaine d'un free to play dans la licence The Division. Le titre, intitulé The Division Heartland, arrivera sur consoles et PC un jour prochain. Ubisoft a donné quelques précisions à son sujet.

À voir aussi : PS5 : Un "redesign" serait prévu pour 2022 selon des sources proches des fournisseurs de Sony

C'est en effet à travers un post de blog que l'éditeur français en dévoile un peu plus sur ce que sera ce free to play, et pourquoi la licence continue de s'étende, au delà des jeux vidéo et du cinéma.

Durant toutes ces années vous avez montré votre attachement continu à la franchise, en coopérant ou en vous affrontant à travers les différents contenus post-launch du jeu. Vous nous avez également accompagnés dans le lancement tant attendu de The Division 2®, l'installant comme l'un des meilleurs jeux de 2019, et son expansion de 2020, The Division 2®: Warlords of New York, comme l'une des plus appréciées de la série. A travers tout cela, vous avez créé une incroyable communauté de plus de 40 millions de joueurs et avez contribué à faire grandir l'histoire de The Division, qui continue de s'étendre sur de nouveaux contenus transmédias et de nouvelles expériences que nous vous dévoilons aujourd'hui.

Tom Clancy hein...

Et ceci continue, puisque Alain Corre, l'un des responsables haut de gamme chez Ubisoft, en dit plus sur l'envie de continuer la saga...

Alors que le développement se poursuit sur The Division 2, d'autres studios travaillent sur de nouvelles expériences visant à étendre encore plus la communauté The Division. Nous sommes aujourd'hui très fiers d'annoncer que Tom Clancy's The Division Heartland, un jeu free-to-play dans l'univers de The Division, est en cours de développement par Red Storm Entertainment. Avec 24 ans d'expériences dans le développement de jeux Tom Clancy, notamment sur The Division et The Division 2, Red Storm Entertainment est très bien placé pour porter ce beau projet.

Stand alone

Tom Clancy's The Division Heartland sera ainsi un jeu stand alone... "qui ne nécessitera pas de connaitre l'univers de The Division, cependant pour ceux qui ont déjà joué aux deux premiers jeux, il offrira une nouvelle perspective sur l'univers dans un nouveau cadre'.

Enfin, sachez que le jeu sera disponible en 2021-22 sur PC, console et Cloud. Si vous souhaitez participer aux premières phases de test, il est possible de vous inscrire sur ce site.

Que pensez-vous de tout ceci ?

[Via]