L'Aventure Layton Katrielle et la Conspiration des Millionaires revient ENCORE sur Switch

Après une sortie en 2017 sur 3DS et iOS, et un portage tardif sur Switch, vous pensiez en avoir définitivement terminé avec L'Aventure Layton Katrielle et la Conspiration des millionnaires ? Perdu ! Le dernier épisode de la série de Level-5 revient, oui mais sur Switch. Oui, encore.

Les enquêteurs les plus assidus se rappellent sans doute que la fils de ce cher Herschel avait en effet débarqué en 2019 sur la plus transportable des consoles, dans une version DX que l'ami Yann avait trouvée aussi agréable à l'oeil que pratique à manier. L'éditeur semble donc continuer à jouer une sorte de variation sur un même thème, puisqu'une nouvelle version s'annonce aujourd'hui (respirez un grand coup) : L'Aventure Layton Katrielle et la Conspiration des millionnaires DX Plus. Rien que ça.

Quatre à Katrielle

N'espérez pas crouler sous les nouveautés ou quelques énigmes inédites : cette ressortie s'appuie sur la diffusion de la version anime Katori no Nazotoki File, diffusée sur Fuji TV entre 2018 et 2019. Le jeu se contentera donc d'inclure les voix originales de la série télévisée, tout en conservant la version originale. Ceux qui voulaient à tout prix entendre la seiyū Kana Hanzawa camper le rôle de Katrielle seront donc exaucés.

Que les possesseurs du millésime 2019 se rassurent : ils pourront se contenter de télécharger un DLC payant, et le tour sera joué. L'Aventure Layton Katrielle et la Conspiration des millionnaires DX Plus est d'ores et déjà annoncé pour le 8 juillet au Japon, et l'anime sera rediffusé sur Tokyo MX dès le 2 du même mois. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups.