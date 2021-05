Total War Warhammer III : Nous avons joué au jeu, l'ultime claque de Creative Assembly ?

Les fans l'attendent depuis longtemps : Total War Warhammer III, l'épisode final qui vient clore la trilogie qui a débuté en mai 2016. C'est donc avec une certaine excitation que nous avons pu toucher au jeu pendant quelques heures et notamment sur un tout nouveau mode de bataille. Et comme la guerre n'attend pas, on la débute tout de suite !

Ce sont dans des conditions un peu particulières que nous avons pu jouer à ce troisième épisode de Total War Warhammer puisqu'il s'agissait en fait d'une session entièrement en mode Cloud Gaming. Avec pourtant une connexion fibre 1Gb/s, nous avons eu de nombreux soucis de pertes en termes de rendu, avec une qualité graphique peu qualitative (mais du coup peu représentative ?). Heureusement notre capture vidéo (visible ci-dessus) ne souffre pas du problème. C'était en tout cas une démo assez difficile à gérer dans tous les sens du terme, car au delà de l'aspect technique, le moins que l'on puisse dire c'est que le niveau de difficulté était particulièrement élevé.

Total War/MOBA/Tower Defense

La démo était en effet axée sur le mode Domination, un tout nouveau mode de bataille un peu plus viscéral que d'habitude qui se déroule de la manière suivante : votre armée doit progresser d'un point A à un point B, capturer un point, construire des défenses, recruter/déployer de nouvelles unités en temps réel. En fait la série Total War que l'on connait prend des aspects de Tower Defense et de MOBA grâce à ce mode de jeu. Un véritable vent de fraicheur qui exacerbe la tension. De fait, ce mode de jeu est encore plus tactique puisqu'il faut en temps réel réfléchir à quel type d'unités il faut recruter pour faire face à tel type d'adversaire. Plus vos troupes occupent longtemps un point et plus vous combattez, de fait plus votre score augmente. Score grâce auquel vous pouvez recruter des troupes fraiches pour tenter de renverser le cours de la bataille.

"Libérée, délivrée ! Je ne mentirai plus jamais ! "

Inutile de palabrer plus longtemps, car malgré deux essais, la bataille fut un échec cuisant, toujours au même moment c'est-à-dire à la phase trois, "der des ders", dans laquelle on doit affronter le grand méchant. Dans cet affrontement dantesque, nous avons joué les troupes de Kislev, avec à la tête de l'armée l'impitoyable Tzarina Katarin, Reine des glaces ayant à sa disposition des créatures comme des Ours Elémentaires ainsi que d'autres petites "surprises". Pour ceux qui ne sont pas coutumiers de l'univers Warhammer, sachez que grosso-modo les armées de Kislev pour les troupes classiques s'inspirent des troupes médiévales du royaume Rus' de Kiev (Russie kiévienne) mais aussi de la République de Novgorod. Ce nouvel épisode ouvre donc un nouveau chapitre dans lequel on devra notamment affronter de nouvelles hordes du Chaos sous la bannière de Khorne, avec son lot de BloodThirster et de Bloodletters à combattre. C'est aussi l'occasion d'avoir un joli lot de diversités dans les factions et dans les troupes que l'on peut commander/affronter.

Difficile de donner un avis tranché sur la qualité graphique pour les soucis expliqués plus en amont, mais le jeu semble plus détaillé et semble avoir subi une jolie mise à jour pour le rendre plus agréable à l'oeil. On est certes loin du changement total de moteur, et l'ensemble reste tout de même assez daté ; et il faudra assurément attendre le prochain Total War historique pour avoir du neuf de ce côté-là. On notera tout de même d'épiques animations de combat avec les nouvelles unités disponibles.

L'épisode ultime

Cet épisode va permettre de réaliser le rêve de tout fan de Warhammer, à savoir avoir une "world map" globale avec tout le contenu (si vous possédez les précédents jeux) de Warhammer I, Warhammer II et Warhammer III.

ON L'ATTEND... AVEC IMPATIENCE !

Même si vous n'êtes pas un fan absolu de l'univers Warhammer ou que vous n'avez pas d'affinité avec cet univers, difficile de ne pas noter la marche supplémentaire que The Creative Assembly vient de franchir avec ce nouvel épisode. Le studio vient tout simplement de proposer un "jeu dans un jeu" avec la présence de mécaniques de MOBA et de Tower Defense. Une belle avancée que l'on a hâte de découvrir plus en profondeur sur PC d'ici la fin de l'année 2021.