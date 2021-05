Angry Miao dévoile un clavier ergonomique à... 1600 dollars et à seulement 100 exemplaires

Si vous ne savez plus quoi faire de votre argent (on vous envie sincèrement) sachez que pouvez dépenser une coquette somme dans un clavier ergonomique assez unique en son genre. Tout comme son prix d'ailleurs. Explications.

Le concepteur Angry Miao dévoile son clavier ergonomique au design très futuriste qui est baptisé le AM HATSU. Visiblement ce clavier aurait un réel impact (positif s'entend) sur les poignets. La conception en elle-même et la disposition des touches auraient quant à elles un impact très bénéfique sur les épaules et le dos. Ce qui n'est pas négligeable par les temps covidés qui courent.

Money money money

En revanche, pour se payer cette nouveauté technologique disponible pour l'heure en seulement 100 exemplaires il faudra débourser la coquette somme de 1600 dollars. Soit un sacré budget dans le domaine. Vous pouvez retrouver des images de ce jouet technologique, comme toujours, dans notre galerie.

Sachez toutefois que vous aurez un peu de temps pour réunir cet argent, car le AM HATSU est encore en phase de développement et sera prêt dans 6 mois. Chacune de ces 100 unités est équipée d'un code unique, ce qui évidemment permet d'avoir un côté encore plus unique... et de faire grimper les prix.

