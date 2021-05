House of the Dragon : Le préquel de Game of Thrones s'offre quelques images

Si la série Game of Thrones est bel et bien terminée, HBO ne va pas lâcher le monde de Westeros comme ça. Le premier retour se fera via House of The Dragon dont on peut admirer les premières images.

Cette nouvelle série devrait se dérouler 300 ans avant les événements de Game of Thrones et se concentrer sur la famille de la maison Targaryen. Ca sera donc l'occasion de revoir des perruques blondes aussi bien sur les hommes que sur les femmes.

Des chevaliers et des dragons

On peut d'ailleurs en apercevoir un peu dans les nouvelles photos qui sont disponibles ci-dessous dans notre galerie. On peut notamment y voir le prince Daemon Targaryen, Corlys Velaryon, Alicent Hightower et Rhaenyra Targaryen.

Cette série devrait être une bonne opportunité (outre des têtes couronnées ) de voir des dragons adultes et notamment quelques combats. Ce sera également l'occasion de traiter de la Danse des Dragons l'une des batailles les plus épiques de l'histoire de Westeros.