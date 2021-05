Nintendo Switch : Le point sur les ventes de consoles et jeux, plusieurs consoles dépassées

Voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais de l'annonce des résultats financiers de Nintendo. En parallèle à la diffusion de ces derniers, la firme de Kyoto a également fait le point sur les ventes de Switch et de ses jeux First Party. Que les plus inquiets se rassurent, tout va très bien.

Nintendo vient donc de révéler qu'au 31 mars 2021, 84,59 millions de Switch à travers le monde. La famille de consoles Switch, qui inclut le modèle original et la version Lite, atteint ce total grâce aux 28,83 millions de consoles vendues durant la dernière année fiscale (qui a pris fin le 31 mars dernier).

En plus de dépasser les prévisions initiales de Nintendo, les chiffres de la Switch pour la dernière année fiscale surpassent ses ventes (déjà très bonnes) réalisées au cours de l'année fiscale précédente (qui s'est terminée le 31 mars 2020) à hauteur de 37%. Et histoire de donner de quoi fanfaronner à Nintendo, ces derniers chiffres de ventes en date dépassent largement ceux atteints par des consoles comme la Wii, la PS2 ou encore la PS4 pendant leur année record respective.

Grâce à cette nouvelle mise à jour de ces chiffres, la Switch dépasse les ventes mondiales totales de consoles comme la Game Boy Advance (81,5 millions), la PlayStation Portable (ventes totales estimées entre 80 et 82 millions) et la Xbox 360 (84 millions). La PlayStation 3 reste pour l'instant devant mais devrait en toute logique être dépassée dès la prochaine mise à jour du total. Bien évidemment, il est tout de même important de garder à l'esprit qu'avec la seule Switch, Nintendo couvre à la fois le marché des consoles de salon et celui des consoles portables. Cela étant dit, le succès de la console est indéniable.

Mario King 8 Deluxe

Du côté des jeux produits par Nintendo, les choses se passent extrêmement bien également. Sorti en avril 2017, Mario Kart 8 Deluxe reste le leader incontesté des jeux Switch. Au 31 mars 2021, il s'est en effet écoulé 35,39 millions d'exemplaires du jeu de course. Boosté par la pandémie de COVID-19 à l'instar de la Switch, Mario Kart 8 Deluxe a vu ses ventes bondir de 31% au cours de la dernière année fiscale par rapport à l'année fiscale précédente. Au cours des 12 mois ayant pris fin le 31 mars dernier, ce sont 10,62 millions d'exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe qui ont trouvé preneur à travers le monde. À noter par ailleurs que Mario Kart 8 Deluxe est désormais à moins de 2 millions du recordman de la série, Mario Kart Wii, dont 37,38 millions d'exemplaires ont été vendus.

De son côté, le phénomène Animal Crossing New Horizons se porte toujours très bien, même s'il n'a pas réussi à rattraper Mario Kart 8 Deluxe. Au 31 mars dernier, le champêtre jeu de Nintendo s'est écoulé à 32,63 millions d'exemplaires. Sorti en mars 2020, le carton de l'année dernière a cependant atteint un tel total bien plus rapidement que le jeu de course. Il sera donc intéressant de voir si New Horizons parviendra à dépasser Mario Kart 8 Deluxe ou si ses performances sur le long terme ne lui permettront pas de dépasser celles de ce dernier (au cours du dernier trimestre de l'année fiscale 2 millions de MK8D ont été vendus contre "seulement" 1,45 million de ACNH).

Pour ce qui est du Top 10 des ventes de jeux Nintendo sur Switch, le classement ressemble actuellement à ça :

Si les jeux de Nintendo sont réputés, à juste titre, pour être des "long sellers," ils ont clairement été aidés par la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement et autre distanciation sociale qui en ont découlé. En effet, plusieurs titres comme Breath of the Wild, Super Mario Party, et Mario Kart 8 Deluxe donc, ont vu leurs ventes augmenter au cours de la dernière année fiscale par rapport à l'année fiscale précédente.

Au cours de l'année fiscale en cours, Nintendo espère désormais vendre 25,5 millions de Nintendo Switch. Le constructeur japonais ayant dépassé ses dernières prévisions malgré une pénurie avouée de composants, il sera intéressant de voir ce que donneront les prochains chiffres. De plus, une rumeur très persistante fait état de la commercialisation d'une Switch Pro au cours de cette même année fiscale. Si la chose est confirmée, reste à voir si Nintendo ajoutera ses ventes à celles des deux autres modèles de Switch.

Que pensez-vous de ces chiffres ? La durée du succès de la Switch et ses jeux vous surprend-elle ? Croyez-vous que la console et ses principaux jeux auraient atteint de tels résultats l'année dernière si la pandémie de COVID-19 n'avait pas eu lieu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.