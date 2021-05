Star Wars : Disney révèle un "vrai" sabre Jedi, à découvrir en 2022

Bien que beaucoup refusent toujours de parler de la dernière trilogie ciné, Star Wars a toujours cette place particulière dans le coeur des fans, réconciliés grâce à The Mandalorian. Et nul doute que l'ouverture d'une section d'un parc d'attraction de Floride va leur donner envie de tout plaquer.

À l'occasion du 4 mai (ou May the Fourth - parce que May the Force be with you), Disney, propriétaire de la marque Star Wars, a tenu à faire trépigner les fidèles lors de la conférence virtuelle intitulée "A Special Look Inside Disney Park".

A été dévoilé durant l'événement un sabre laser Star Wars réel et assez bluffant. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessus et chercher l'astuce, Disney assure qu'il n'y en a pas sur le site de ses parcs. Mais pourquoi parle-t-on de parcs ? Tout simplement parce que pour faire connaissance avec ce lightsaber, il faudra se rendre au Walt Disney Resort en Floride.

Réservation à l'hôtel obligatoire

Ce sabre rétractable nouvelle version, breveté, conçu par Walt Disney Imagineering Research and Development ne pourra être aperçu de près que si vous vous rendez dans le Star Wars : Galactic Starcruiser qui ouvrira en Floride, donc, en 2022. Il s'agit d'un hôtel à thème dans lequel vous pourrez vivre une expérience de deux nuits. Vous y serez plongé dans une histoire Star Wars, façon jeu de rôles, pour un voyage qui s'annonce très spécial et durant lequel vous pourrez vous entraîner au maniement du sabre. Et plein d'autres surprises vous attendent, nous dit-on. Plus d'informations seront données sur le site officiel. Comment vous dire que ça fait envie sans passer pour un malade ?