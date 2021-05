Returnal : Son studio recommande de désactiver les mises à jour automatiques sur la PS5

Si les qualités de Returnal sont indéniables, le système de sauvegarde de la partie mis en place dans le jeu par les développeurs de Housemarque est pour le moins perfectible. En attendant une éventuelle modification de ce même système, le studio vient d'émettre des recommandations destinées à empêcher de causer des frustrations chez les joueurs de Returnal.

À voir aussi : Returnal PS5 : 45 minutes de gameplay maison qui vont vous retourner !

Returnal ne permet à l'heure actuelle pas de sauvegarder sa progression à loisir. Afin de remédier en partie à ce problème, les utilisateurs de PS5 ont la possibilité de laisser leur console en veille pour ensuite reprendre le jeu où ils en étaient restés. Le hic, c'est que lorsque les mises à jour automatiques sont activées sur la PS5 et qu'une mise à jour est proposée, le jeu suspendu temporairement et fermé. Ce qui, dans le cas de Returnal oblige le joueur à recommencer un run en cours. Et cela a de quoi faire rager comme dirait l'autre.

C'est pourquoi dans un tweet récemment publié sur son compte officiel, Housemarque a recommandé aux joueurs de Returnal de désactiver les mises à jour automatiques sur leur PS5. En effet, le studio finlandais explique que le prochain patch de son jeu sera mis en ligne ce soir à 21h heure de Paris et que, par conséquent, les personnes qui auront un run en cours au moment de l'arrivée de cette mise à jour ont tout intérêt à désactiver "l'auto-update" sur leur console s'ils ne souhaitent pas perdre ce run.

PSA: #Returnal patch and patch notes will go live tomorrow (May 5) at noon PST, 7pm GMT.



Set your #PS5 auto-update off to keep your run.

https://t.co/ICzxVHvCEq - Housemarque (@Housemarque) May 4, 2021

Du changement bientôt ?

Une telle situation ne doit certainement pas faire les affaires de Housemarque, et de Sony, cette solution étant loin d'être optimale (d'autant plus que des joueurs se sont plaints de plantages du jeu ces derniers jours). Et à l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore ce que modifiera le patch prévu pour ce soir.

La possibilité de sauvegarder sa progression en cours de run est très certainement la fonctionnalité la plus réclamée par les joueurs de Returnal. Housemarque a par ailleurs reconnu publiquement la demande à ce sujet. Même si le bon sens voudrait que le studio accède à cette requête, rien ne permet pour l'instant d'affirmer s'il compte le faire. Reste dans un premier temps à découvrir ce que proposera le patch de ce soir.

Que pensez-vous du système de sauvegarde actuel de Returnal ? Et quelle image renvoie la demande de désactiver les mises à jour automatique selon vous ? Croyez-vous que le studio va assouplir le système de sauvegarde de son jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.