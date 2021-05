Returnal : Nos 15 conseils pour défier la mort et briser le Cycle !

Returnal nous a fait suer. Mais, au final, c'est l'homme qui a vaincu la machine. Autant vous faire profiter de notre expérience avec quelques conseils qui pourraient peut-être apporter vous aider à progresser plus rapidement.

Returnal fait beaucoup parler de lui actuellement, et sa si difficulté peut sembler rebutante au premier abord, il n'en est rien. Voici quelques recommandations pour vous aider à passer un cap et retourner le jeu de Housemarque à votre tour !

C'est dans les options ! Cela aide vraiment !

1 - Activez le mode "FACILE" !

Eh oui ! Il existe des options qui permettent de se faciliter la vie ! Tout d'abord, activez le mode course sur "permanent", Selene se déplacera ainsi beaucoup plus vite et pourra plus aisément esquiver toute menace. Ensuite, réglez l'aide à la visée sur "maximum" ! Si un ennemi se trouve à peu près au milieu de l'écran et que votre arme est assez rapide, le tir touchera à coup sur !

Il faut détruire le pylône qui soigne les ennemis en premier !

2 - Insistez !

Ce conseil pourrait paraître évident, mais le plus dur dans ce jeu, c'est le début. Quand vous n'avez pas encore déverrouillé l'épée ou le grappin, ni aucune amélioration d'arme. Pour un nouveau joueur, le premier niveau peut faire peur. Mais accrochez-vous, dès que vous commencez à connaître le jeu, car c'est la clef essentielle de la réussite, vous aurez des résultats. Mourir est une composante essentielle de l'entame. Et une ou deux morts plus tard (et quelques améliorations débloquées), quand y parviendrez enfin, le shot d'adrénaline et de satisfaction qui en découlera vaudra l'effort !

Apprenez les patterns ennemis et comment les éviter.

3 - Bougez, tout le temps !

Dans Returnal, si vous restez à l'arrêt pour tirer, vous êtes mort. C'est aussi simple que cela ! Comme dans DOOM Eternal, il faut bouger tout le temps pour avoir une chance ! Donc courez et tirez, dans cet ordre ! Le strafing, c'est la vie. Couplé avec le premier conseil, c'est encore plus efficace !

Pas de mini-carte dans les zones secrètes, et de bons reflexes exigés !

4 - Servez-vous de la mini-carte pendant les combats !

La minicarte qui s'affiche en bas à droite de l'écran est un outil essentiel dans les combats : en un clin d'oeil, on peut voir d'où proviennent les menaces et se choisir une voie de fuite ou un accès vers une résine qui restaurera un peu d'intégrité physique ! On peut aussi se fier au repère lumineux qui entoure Selene mais c'est bien moins efficace.

Par où passer...?

5 - Anticipez les patterns de boulette ennemis.

Dans un shoot them up, ce n'est pas votre personnage que vous devez regarder, ni même la position ou le déplacement des ennemis, mais bel et bien la trajectoire des nuages de boulettes. Surtout si elle sont très nombreuses comme contre un boss. On peut appliquer cette doctrine dans Returnal et cela fonctionne pas mal : plutôt que focaliser sur Selene ou les ennemis, quand ça devient trop tendu, essayez surtout de repérer la trajectoire et d'esquiver les boulettes plus que tout le reste !

Merci, mais non-merci.

6 - Jouez la prudence...

SI ça pète trop fort quand vous entrez dans une salle pour la première fois, n'hésitez pas à faire un petit retour dans la pièce précédente pour reprendre vos esprits... Vous pourrez alors jouer avec l'ouverture/fermeture pour poutrer quelques mobs qui vous auraient suivi un peu trop loin, en gardant la porte fermée le temps de leurs attaques ! Très efficace ! N'hésitez pas non plus à tourner en dashant dans la salle, sans vraiment combattre, le temps que votre tir secondaire se recharge, histoire de pouvoir porter un coup sur !

Celui là par contre, je le veux bien !

7 ...En prenant des risques !

Assez rapidement, quand vous l'aurez récupérée, l'épée va vous permettre de faire de gros, gros dégâts. La plupart des ennemis y sont très sensibles et meurent en un seul coup ! Donc observez les patterns ennemis, et dès qu'une attaque est finie, portez la vôtre dans la fenêtre de sécurité qui vous est accordée !

Cette méthode est particulièrement efficace contre les sectionnés, de redoutables mobs à mi-chemin avec le boss qui apparaissent dans le second niveau ! À distance ils sont redoutables, mais sont sonnés au premier coup d'épée, et leur attaque au corps-à-corps ne fonctionne plus si vous êtes dans leurs pattes !

De plus, si vous éliminez les ennemis en mêlée, vous absorbez toutes leurs obolithes d'un coup, et cela pourra faire la différence face au fabricateur d'objets ! Dans cet ordre d'idée, le fusil à pompe, disponible dès le début, est redoutable contre tout le monde, mob et boss inclus !

Tendez des pièges aux ennemis avec l'électrobaliseur et son tir spécial qui crée une toile électrique !

8 - Diviser pour mieux régner

Comme dans un Souls-like, les groupes d'ennemis peuvent devenir particulièrement violents, surtout lorsqu'ils volent. Préférez attirer de petits groupes dans un coin et nettoyer les salles progressivement, étape par étape, mob par mob. Aussi, n'attaquez pas toujours les plus faibles en premier : certains ennemis comme les Mycromorphes, les tourelles ou les piliers régénérateurs doivent être détruits en priorité !

Risquer une malédiction pour cela, ça ne vaut pas le coup.

9 - Toujours tout explorer et repartir... du début !

Même si vous étiez au niveau 3 et que la mort vous ramène au premier, ne prenez pas tout de suite le raccourci. Non, prenez le temps d'explorer à nouveau ce premier niveau que vous connaissez maintenant très bien, de briser les statues aux yeux luisants, de lever le nez pour trouver l'interrupteur des pièces clôturées : vous améliorerez votre barre de vie, votre niveau de maîtrise et y trouverez probablement de superbes reliques et parasites qui vous fileront un coup de main décisif plus tard !

Pour ça non plus. Sauf si un chemin est bloqué...

10 - Chassez les meilleures reliques de départ :

Voici une petite liste d'items disponibles dès le premier niveau et qui pourraient bien vous sauver la vie !

- La sangsue d'adrénaline : Cette relique vous donne 5% des dégâts convertis en santé pour peu que soyez dans une chaine d'adrénaline. Si cet objet n'est pas très utile contre les boss, avec lui, dans les phases d'exploration, vous êtes presque invincible !

- Réparation d'urgence : Avec cette relique, si votre santé passe dans le rouge votre combinaison commence à se réparer très lentement ! Très pratique lors des phases d'exploration, et contre un boss, concentrez-vous alors sur l'esquive des boulettes, et vous voilà avec de nouveau un peu de santé et une nouvelle chance !

- Stabilisateur de lame : Ce dernier offre 50% de dégâts en plus au corps a corps, mais surtout, va laisser briser les champs de force orangés. Un indispensable du combat ET de l'exploration !

- Figurine d'astronaute : Elle donne une seconde vie. Si vous mourez, elle vous ramène avec une partie de votre barre de vie et vous pouvez continuer le combat là ou il en était sans reprendre depuis le site du crash... Un indispensable à dénicher absolument ! La montre d'enfant et certains parasites offrent le même effet !

- Le reconstructeur : Pas un item à proprement parler, mais une des machines du jeu. Elle vous permet de ressusciter à l'endroit du reconstructeur en échange d'Ether et d'avoir droit à une nouvelle chance !

Les clefs sont rares ! Les chemins détournés nombreux...

11 - Fuyez la nocivité comme la peste !

Si un objet est violet, en le prenant ou en ouvrant un coffre, vous risquez un disfonctionnement. Ces derniers sont bien souvent bien compliqués à réparer et peuvent s'avérer fatals pour un cycle. Donc tout ce qui peux vous donner de la nocivité, comme les soins, les blocs d'obolithes ou les coffres, si vous ne pouvez pas le purifier, ne tentez pas le diable ! Elle sera peut-être là, votre erreur...

Il en va de même avec les parasites : le bonus doit vraiment valoir le coup ! Ou alors, vous devez pouvoir vous en séparer rapidement et que la contrepartie soit suffisante ! Nous, dans notre partie,n'avons ramassé aucun objet violet et peut-être un seul parasite tous les 10 trouvés !

Le reconstructeur, un passage obligé. Une vie supplémentaire, en somme.

12 - Gardez précieusement vos Ethers et vos clefs !

Les coffres fermés à clef contiennent souvent un item précieux, mais la génération aléatoire rend les choses peu pertinentes. Mieux vaut garder ses clefs pour ouvrir un chemin qui pourra proposer plus de bonus différents qu'un simple coffre.

Aussi, l'Ether est essentiel. C'est avec lui que vous pouvez purifier les items et surtout, activer le reconstructeur. Je ne purifie personnellement des objets que quand j'ai 30 Ether, et j'en garde toujours au minimum 10 en stock, histoire de pouvoir parer à toutes les éventualités... Encore une fois, sauf nécessité, fuyez la nocivité !

On passe désormais sur quelques conseils plus avancés, destinés à ceux qui auraient bouclé le premier acte !

Un run bien préparé...

13 - Retournez le niveau 4 !

Dans le niveau 4, des cosses font leur apparition un peu partout. À l'intérieur, il y a souvent des obolithes, et même, des parasites et des soins ! Il y en a partout, et briser toutes les cosses d'une salle peut vous rapporter jusqu'à 20 ou 30 obolithes supplémentaires ! Un bonus non négligeable quand il faut acheter la figurine d'astronaute ou l'extension d'intégrité !

...Très bien préparé !

14 - Cumulez les effets et spécialisez-vous !

Une relique qui améliore l'efficacité des soins, associée à un parasite qui fait la même chose et d'autres bonus va permettre à la moindre petite résine de santé de rendre presque toute la barre de vie ! Si les pouvoirs sangsue, c'est votre truc, cela peut devenir redoutable quand c'est associé à de la réparation améliorée ! La construction du héros souffre de l'aléatoire, mais c'est un vrai plaisir de choisir la combinaison idéale !

Avec ses deux tourelles, les dégâts sont maximum ! Ideal pour le monde 6 !

15 - Quelques items essentiels et pétés !

Priorisez leur acquisition et leur déblocage dans l'acte 2 !

- La mitraillette avec les munitions sangsue : Quand vous tirez sur vos ennemis, parfois, cela redonne de la santé ! Si vous trouvez cette arme avec ce mod, ne la lâchez pas !

- La Traque évidée avec la tourelle à rayon et a munitions : Si vous parvenez à déverrouiller ces deux améliorations pour la traque évidée, l'arme devient totalement surpuissante ! Elle invoque deux tourelles qui tirent sur les ennemis à votre place ! Idéal pendant l'exploration, et complètement délirant contre les boss !

- Le lance Grenade empoisonné : Déjà, il fait bien mal quand on touche les ennemis. Puis il inflige des dégâts sur la durée ! Donc vous pouvez canarder de loin, puis vous planquer le temps que ce gros mob à la limite du boss passe de vie à trépas !

-Le lance-roquette automatique : Quand il vide une salve de 12 roquettes dans la troche du boss, il fait tout de suite moins de fier ! Attention, il faut tout de même super bien viser et anticiper car les roquettes sont très lentes !

- Le fusil à pompe automatique : Un grand classique, efficace contre tous les ennemis, même les boss (sauf les boss des mondes 3 et 6 !). Une bonne décharge de pompe et la vie est plus rose ! Associé à l'atout "automatique", l'arme devient démentielle et n'a plus besoin d'une pression pour chaque tir ! Associé à l'épée, c'est un vrai carnage !

- L'électrobalise (5 balises d'un coup) : C'est un vrai plaisir de tendre des pièges à ses ennemis qui meurent carbonisés par cette toile d'araignée électrique ! Mais attention, on peut vite se retrouver en bien mauvaise posture si on rate son tir... Mieux vaut jouer à distance avec cette arme !

- Tout ce qui a un pouvoir dit "Sangsue" : Reliques, armes, parasites, si vous voyez le mot "sansgue", c'est du bon, et votre barre de vie vous remerciera !

Et bien voilà, avec ces quelques conseils, vous voilà bien paré pour affronter la mort et retourner Returnal ! Bonne chance !