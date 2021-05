Resident Evil Village : Notre vidéo de gameplay PC maison ULTRA 4K RTX 60 FPS

Nous y sommes. Pour les fans de Survival Horror, c'est le jour J, comme "J'ai peur mais je crois que je vais laisser Lady Dimitrescu m'attraper". Resident Evil Village débarque officiellement, et pour célébrer sa sortie, nous vous proposons de le regarder dans les meilleures conditions techniques possibles et imaginables par l'esprit humain.

Nous sommes le vendredi 7 mai 2021, Resident Evil Village est officiellement disponible sur tous les supports concernés : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, et PC. Pour essayer de pousser le RE Engine un peu plus et profiter d'un confort visuel ultime, nous avons laissé Poufy lancer une partie sur son ordinateur.

Et comme on peut toujours compter sur son envie de capturer l'instant et le transformer en une expérience magique, il vous présente un medley de 17 minutes de phases d'exploration et de combat, garanti SANS spoilers. Du coup, vous aussi pouvez profiter du jeu de Capcom à fond les pastèques.

La configuration du PC de TEST :

Processeur : i9 9900K

: i9 9900K Carte graphique : RTX 3090 ROG STRIX O24G GAMING

: RTX 3090 ROG STRIX O24G GAMING Mémoire : 16 Go de RAM

Pour rappel, notre incroyable TEST de Resident Evil VILLage, rédigé par l'ami Romain "M" est disponible au bout de ce raccourci orangé, où Thomas et Plume, qui ne se sont pas faits prier pour terminer la nouvelle aventure d'Ethan Winters, ont également laissé une petite bafouille. En résumé, il s'agit d'un épisode très réussi, même s'il peut encore y avoir des fausses notes qui ne plairont pas forcément à tout le monde.

Sur ce, bon visionnage les enfants !