Wonder Boy Asha in Monster World tient ses dates de sortie : La version console ce mois-ci

Les joueurs japonais savaient depuis belle lurette à quelle date ils allaient pouvoir replonger dans les plaisirs simples et résolument nostalgiques de Monster World IV. Que les gaijins se rassurent : la sentence est tombée, et sera exécutée en plusieurs étapes en fonction de votre écurie.

Si l'Archipel peut profiter depuis le 22 avril dernier de Wonder Boy : Asha in Monster World, le reste du monde pourra profiter de ce remake d'un jeu culte des temps jadis, ceux où il fallait parfois attendre de longs mois pour découvrir une localisation en bonne et due dorme - tiens donc -, à partir du 28 mai. Mais en ce bas-monde, rien n'est simple voyez-vous.

Asha ira, ça ira, ça ira...

Les versions physiques et dématérialisées de Wonder Boy : Asha in Monster World seront en effet disponibles dès le 28 mai sur PS4 et Switch, mais seuls les acheteurs de la version physique pourront profiter de l'aventure originale, dans son jus millésimé de l'année 1994. En revanche, les joueurs PC devront patienter un gros mois de plus, puisque le jeu n'y sera disponible que le 29 juin 2021. Ça en fait, des chiffres.

L'éditeur ININ Games ne manque pas de rappeler que les versions physiques de Wonder Boy Asha in Monster World ne seront disponibles que sur la boutique de Strictly Limited. Les enchères commencent à 39,99 euros. À bon entendeur.