25 ans de DreamWorks Animation : Une expo "HORS LES MURS" au Château de Voltaire

DreamWorks Anmation a déjà 25 ans ! Et nous ici, on aime l'animation. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, un exposition aura lieu prochainement, au coeur du Pays de Gex, à l'initiative de son Office du Tourisme, et présentée dans le superbe écrin du Château de Voltaire à Ferney-Voltaire dès sa réouverture.

Et forcément qui dit exposition hors norme, dit également lieu magique. Ce sera le cas puisque l'évènement en question se tiendra précisément au château de Voltaire, quelque part en France (voir lien tout en bas).

Cette expo, qui se tiendra à partir du 10 juin et jusqu'au 31 août 2021, a été créée par l'équipe du Musée Art Ludique, premier musée au monde consacré aux industries créatives, en collaboration avec le studio DreamWorks Animation et Universal Pictures International France.

200 oeuvres magiques

L'exposition 25 ans de DreamWorks Animation présentera plus de 200 oeuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio, parmi lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar ou Les Trolls, accompagnées d'interviews exclusives des artistes ayant participé à leur création.

Rappelons que le studio DreamWorks Animation, a été fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen, et a su avec l'équipe d'Art Ludique, sélectionner, en collaboration avec les artistes du studio, "les oeuvres les plus impressionnantes et représentatives de leur dynamique créative". Bref, il va y avoir du beau linge sur place !

Si ceci vous botte, rendez-vous sur le site officiel du Château.