Le marché mondial du jeu vidéo dépasse maintenant celui de la musique ET du cinéma !

Croyez-le ou non, mais il est désormais acté que le business du jeu vidéo pèse plus lourd que celui du cinéma ET d'e la musique réunis ! Quand on repense à ses débuts il y a quelques décennies, quel chemin parcouru... N'est-il guère ?

Et c'est une étude publiée jeudi dernier on ne peut plus "officielle" par le cabinet de conseil Accenture, qui le dit. En effet, selon les données récoltées par ses soins, le marché du jeu vidéo représente désormais plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial !

Merci la pandémie ?

Un chiffre colossal qui a évidemment pu bénéficier (si l'on peut dire) par l'impact de la pandémie et l'essor des jeux mobiles, selon cette étude. De fait, l'industrie vidéoludique pèse désormais plus lourd que celles de la musique et du cinéma combinées. Précisions que l'étude en question a été réalisée auprès de 4.000 joueurs dans quatre des plus gros marchés mondiaux (Chine, Japon, Royaume-Uni, États-Unis).

Merci les femmes ?

Seth Schuler, responsable de l'industrie des logiciels et des plateformes chez Accenture, indique également ceci :

L'émergence de nouvelles plateformes de jeu et l'évolution de la démographie font que les entreprises de jeux vidéo sont de moins en moins centrées sur le produit et de plus en plus centrées sur l'expérience. L'industrie doit trouver un équilibre entre les besoins de ses nouveaux adeptes, qui se soucient profondément de leurs interactions en ligne, et les attentes de leurs joueurs les plus loyaux qui restent les clients les plus lucratifs.

Le marché des jeux vidéo est maintenant- fort de 2,7 milliards de joueurs dans le monde et a progressé de 500 millions d'utilisateurs au cours des trois dernières années. Selon les indices, il devrait encore continuer de gonfler, gagnant 400 millions de joueurs d'ici à fin 2023. Parmi ces nouveaux joueurs, pas moins de 60% de femmes en plus !

Toujours selon l'étude d'Accenture, 30% ont moins de 25 ans (un vrai renouvellement de génération) "et un tiers d'entre eux se définissent comme non-blancs" et apprécient grandement les jeux mobiles, "nouveau" fer de lance de l'industrie et sans doute parmi les prochains leviers de croissance.

L'étude révèle également que les joueurs de longue date sont majoritairement des hommes blancs de plus de 25 ans. Beaucoup des participants déclarent jouer aux jeux vidéo pour retrouver des amis et / ou découvrir les mêmes centre d'intérêt, surtout durant la pandémie qui a isolé les joueurs.

