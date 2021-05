Skyrim : Shirley "Skyrim Grandma" Curry peut vous accompagner

Annoncé en janvier 2020, le mod de The Elder Scrolls V : Skyrim qui permet d'avoir comme accompagnatrice une célèbre joueuse est désormais disponible.

À voir aussi : Xbox Game Pass : Les 9 jeux de la prochaine fournée révélés

Shirley - A Skyrim Follower Mod est arrivé à maturité. Ce mod rendant hommage à l'une des joueuses les plus célèbres de la communauté Skyrim se trouve sur Nexusmods et permet de profiter de sa présence sur PC et Xbox.

Shirley Curry, la grand-mère bien-aimée de Skyrim, arrive enfin au jeu en tant qu'accompagnatrice que vous pouvez recruter ! Elle vous accompagnera dans vos aventures, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle porte simplement vos fardeaux ! Elle a plus de personnalité que tous les PNJ Vanilla, et nous sommes sûrs qu'elle sera une excellente compagne et une amie. Et une grand-mère !

On ne présente plus Shirley Curry. Cette américaine aujourd'hui âgée de 84 ans est depuis de nombreuses années l'une des coqueluches de la communauté Skyrim. Celle que l'on surnomme affectueusement la Skyrim Grandma, qui occupe toujours son temps libre avec le RPG de Bethesda et dont on peut suivre les exploits sur sa chaîne YouTube (963.000 abonnés) est maintenant un PNJ du genre à nous suivre partout. Elle vous parlera avec sa vraie voix et ne vous laissera pas tomber.

Il ne s'agit que d'une première étape vers l'immortalité : Shirley Curry comptera aussi parmi les personnages non-joueurs de The Elder Scrolls VI, Bethesda l'ayant convoquée pour la prendre en photo sous toutes les coutures.