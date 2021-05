Marvel Cinematic Universe : La Phase 4 présentée en vidéo, avec un premier aperçu d'Eternals

Les fans de super-héros de l'écurie Marvel ont dû s'habituer à des nouvelles expériences du côté de Disney +. Mais ils pourront, un jour, compter à nouveau sur des longs-métrages... Dont voici le nouveau planning, en images.

La Phase 3 s'est achevée en 2019, avec la sortie en salles du sympathique Spider-Man : Far From Home. Il serait temps que ça redémarre. Après avoir tenu en haleine les téléspectateurs grâce à Wandavision et Falcon et le Soldat de l'hiver, les choses très sérieuses vont reprendre sur grand écran. Dans une vidéo partagée aujourd'hui, qui célèbre également un passé glorieux, on a droit au menu 2021-2022 avec quelques confirmations.

Calendrier bien rempli

Si Black Widow (7 juillet 2021) s'est déjà beaucoup montré, et que Shang-Chi et la Légendes des Dix Anneaux (1er septembre 2021) a commencé à s'agiter, l'Eternals (3 novembre 2021) de Chloe Zhao, tout juste oscarisée pour Nomadland, se révèle pour la première fois, avec un peu d'Angelina Jolie, de Salma Hayek (<3), de Gemma Chan et de Richard Madden.

C'est aussi l'occasion de connaître les titres des autres productions en cours. On connaissait déjà Spider-Man No Way Home (15 décembre 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (23 mars 2022), Thor : Love and Thunder (4 mai 2022). Mais pas Black Panther : Wakanda Forever (juillet 2022), ni The Marvels (suite de Captain Marvel, 9 novembre 2022) et peut-être pas encore Ant-Man and the Wasp : Quantumania (février 2023). Enfin, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se confirme pour mai 2023.

Et après ? Ah vous en voulez encore, hein ? Et le 4 en fin de vidéo, il ne vous dit pas quelque chose ? Moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue. Si je retrouvais ce que cela m'évoque, ce serait... Fantastique.