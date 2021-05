League of Legends : La Karmine Corp remporte l'European Masters

Ce dimanche soir, la finale de l'European Masters a opposé la représentante française Karmine Corp aux anglais de BT Excel. C'est KC qui a remporté le match très serré 3 à 1, et est devenue championne.

Karmine Corp a achevé l'une des plus grandes ascensions de la scène compétitive française de League of Legends pour le Split de printemps hier soir. Dans la division 2 l'année dernière sous le nom de Kameto Corp, la Karmine Corp a été créée en janvier dernier pour rejoindre la ligue française, soit le niveau au-dessus (la LFL), en alliant le streamer Kameto et l'artiste et ancien sportif Prime.

Cette nouvelle équipe a très vite fait ses preuves : dans la ligue française, elle a enchaîné les victoires après quelques semaines de mise en place entre les joueurs. La machine Karmine était lancée. L'équipe a atteint le sommet du classement de la LFL face à des organisations bien établies comme LDLC OL et GamersOrigin, puis a remporté ses playoffs, en gagnant une place à l'European Masters (l'équivalent de l'Europa League).

En plus de joueurs aux mécaniques bien rodées et d'une synergie solide, la Karmine est soutenue par de nombreux fans français : ces derniers ont d'ailleurs contribué à faire exploser les audiences de chaque match de l'équipe qu'ils soutiennent.

Ces forces ont permis à l'équipe de sortir de la phase de groupes de l'European Masters sans aucune défaite contre les meilleures équipes des autres ligues nationales du vieux continent, et ce malgré des rookies dans ses rangs.

En arrivant dans cette finale, la Karmine a perdu un point contre BT Excel, mais a ensuite remporté les trois autres à l'issue de matchs très serrés. Compositions agressives en early ou scaling, styles de jeux variés : le match a tenu en haleine plus de 300 000 spectateurs français, alors que le direct anglophone stagnait autour des 30 000 spectateurs.

Les commentateurs de la nouvelle chaîne OTP, Chips et Noi, ont d'ailleurs battu un record d'audience de l'acabit du World Championship sur League of Legends, soit la plus grande compétition de l'esport mondial, et ce match est devenu le plus regardé de l'esport français sur Twitch.

Autant dire que la barre sera plus haute que jamais pour la toute nouvelle équipe qui s'est déjà imposée au niveau international. Elle reviendra pour le Split d'été en LFL, en espérant faire le doublé pour sa première année dans la ligue.