Le Samsung Galaxy Z Flip 3 : Le design du smartphone a fuité

Comme le reporte le site Android Authority, un YouTubeur du nom de The Galox a dévoilé sur sa chaine ce qui pourrait bien être un gros leak du design du smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 3.

À voir aussi : Samsung : Un nouveau brevet pour un écran de smartphone "triple pliant"

Même s'il faudra, comme toujours, prendre cette "information" avec les traditionnelles pincettes de rigueur, si ce qui est montré dans la vidéo ci-dessus est véridique, il s'agirait ni plus ni moins que des premières photos promotionnelles du Samsung Galaxy Z Flip 3. Le nouveau smartphone du coréen semble plus épais et plus carré avec moins d'espace entre les 2 écrans une fois ce dernier fermé.

Rendu plus propre

Forcément le rendu est plus "propre" dans ces conditions, avec une meilleure symétrie du châssis. Quatre coloris semblent visiblement disponibles à savoir blanc, violet, vert et beige, dans des tons un peu pastel. D'après le YouTubeur en question, l'écran passe au Gorilla Glass Victus pour plus de résistance et d'autres fuites mentionnent également une protection IP contre l'eau et la poussière.

Enfin il serait possible de lire les notifications directement sur le petit écran externe contrairement à son prédécesseur (voir notre galerie). Le Galaxy Z Flip 3 devrait voir le jour en juillet prochain et d'ici là nous aurons sans doute droit à d'autres fuites sur le sujet.