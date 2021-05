Resident Evil Village : Ignorer la limite de temps de la démo, c'est possible

Depuis ce dimanche à 2h00 du matin, les joueurs peuvent plonger un peu plus dans Resident Evil Village via une version d'essai. Celle-ci comporte toujours quelques restrictions. Mais, vous savez, les règles sont faites pour être contournées...

La dernière démo gratuite de Resident Evil Village est jouable jusqu'au 9 mai prochain à minuit sur PS4, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia et PC (Steam). Concernant ce dernier support, une règle peut être changée. Plus de timer qui empêche les joueurs qui prennent leur temps de jeter un oeil attentif aux alentours du village et du château. Plus de limite de 60 minutes. La liberté.

Timer en slip

Voici le procédé qu'un certain Leaves a livré sur Steam pour obtenir une version jouable sans contraintes de temps de la dernière démo de gameplay de Resident Evil Village :

Une fois la démo installée, désactivez l'enregistrement des sauvegardes dans Steam Cloud (section général des paramètres du jeu dans votre Bibliothèque Steam).

Téléchargez Steam Achievement Manager.

Effacez les fichiers dans le dossier Steam\userdata\votre Steam ID\1541780\remote\win64_save

Lancez Steam Achievement Manager et choisissez la démo de Resident Evil Village

Retirez les Succès et les Stats.

Et voilà le travail : le compteur est remis à zéro, vous pouvez à nouveau partir explorer en toute tranquillité. Ou presque.

Resident Evil Village arrive ce vendredi 7 mai.

