VALORANT : Voici Breeze, la nouvelle carte tropicale, disponible

Le paradis des snipers et des vacanciers est arrivé avec la dernière saison de VALORANT, via l'épisode 2 de l'Acte III. Et il s'appelle Breeze.

La sixième carte a fait son entrée dans VALORANT avec la dernière saison, arrivée sur les serveurs aujourd'hui. Après avoir posté quelques images montrant l'ambiance paradisiaque de la carte, qui contraste totalement avec Icebox et sa toundra, Riot Games l'a présentée en vidéo.

Loin des multiples coins et recoins de la carte Split, qui offre d'innombrables opportunités de flank, Breeze a été créée autour de l'idée d'offrir de grands espaces pour laisser place à de grands couloirs et des zones larges. Les amateurs de snipers et de longues lignes de vue devraient être servis !

Les joueurs qui souhaitent tester la carte auront 2 semaines pour entrer dans la file provisoire qui oblige les joueurs à entrer sur cette carte. Ensuite, elle sera disponible en compétition assez rapidement, et pourra même être jouée dans le tournoi majeur prévu pour fin mai en Islande.

En plus de la carte, un nouveau pass de combat offrira de nouveaux items exclusifs, avec l'arrivée de nouvelles lignes de skins aux styles bien distincts et des rééquilibrages.

L'épisode 2 de l'Acte III de VALORANT est disponible gratuitement dès aujourd'hui sur PC.