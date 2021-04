Resident Evil Village nous attendrit avec des marionnettes, la vidéo saignante

À une semaine de sa sortie dans la monde entier, la promotion de Resident Evil Village prend un tournant tout à fait inattendu. Le survival horror de Capcom vous file un peu trop les chocottes ? La vue du sang vous fait tourner de l'oeil ? Découvrez

Capcom a décidé de construire des marionnettes, avec de la ficelle et du papier, elles sont jolies les mignonnettes et elles participent à la campagne marketing de Resident Evil Village.

L'éditeur a partagé sur la Toile le premier épisode du spectacle de marionnettes "On s'amuse au Village Bio(hazard)", qui n'a pas grand chose à voir avec du Bunraku. On serait un peu plus proche du Muppet Show, dans une version assez macabre. C'est parce qu'il est question de répondre à celles et ceux qui trouvent Resident Evil trop effrayant, paraît-il.

"You're a bloody puppet !"

Sauf que dans cette vidéo où figurent les antagonistes de Resident Evil Village (Lady Dimitrescu, Moreau, Heisenberg et Angie en version articulée, les ritournelles mignonnes n'empêchent guère un déroulement bien sanguinolant, à coups de hache, de tronçonneuse et avec une belle colère de la vampire au chapeau. Si la vidéo est en japonais, pas de doute que le spectacle se savoure très bien et on attend la suite pour en profiter avec nos chères têtes blon... Non, en fait, non.

Resident Evil Village arrive le 7 mai sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Stadia.