Returnal : Housemarque entend le reproche sur l'absence de sauvegarde

Lancée ce vendredi, la première grosse exclusivité originale de la PS5 intrigue, captive et fait salement enrager à travers le monde. Un aspect problématique du jeu de Housemarque soulevé dans notre TEST n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Rogue-like pur et (surtout) dur, Returnal a du répondant. Une bénédiction pour les joueurs en quête de défi, un supplice pour ceux qui n'ont pas l'envie de s'investir. Et dommage si vous n'aviez pas pris le temps de vous renseigner sur le genre dont il est devenu un des meilleurs ambassadeurs.

Punitif, il refuse de laisser les joueurs mettre leur progression en stase. Vous quittez, vous revenez au début du Cycle, c'est comme ça, c'est la vie, et tant pis si t'as un redémarrage sauvage ou qu'il fallait que t'ailles te pieuter. La seule solution pour en rester à l'état d'une partie lancée : la mise en veille de la console, qui n'est pas un réflexe pour tout le monde. Pas très écologique, et il y a le risque d'une coupure de courant.

Just Pause

Après notre Joniwan, que l'auteur de cet article rejoint plutôt deux fois qu'une, d'autres joueurs de Returnal se sont plaints de ce manque de souplesse, de cette absence de pause (et non de sauvegarde) enregistrée dans la progression. L'un d'eux a ouvert une discussion sur reddit pour exprimer sa frustration après avoir du lâcher un run à 3h00 du matin - il ne laisse pas ses consoles en veille. Sa réclamation ? Une solution du genre sauvegarde automatique à chaque porte franchie, qui s'autodétruirait à la mort pour ne pas dénaturer le challenge. Et il n'est pas le seul.

Preuve que les développeurs finlandais sont attentifs, ils ont rapidement relayé son post avec un petit mot sympathique à l'égard des braves qui ont osé fouler le sol d'Atropos.

We hear the community and we love you all. Nothing to announce now, but keep playing and enjoying the challenge as you can!#Returnal #PS5

https://t.co/WA1tPzY1hZ - Housemarque (@Housemarque) April 30, 2021

Nous entendons la communauté et nous vous aimons tous. Nous n'avons rien à annoncer pour le moment, mais continuez à jouer et apprécier le défi comme vous le faites !

Même s'il ne faut pas se faire de faux espoirs, le fait que Housemarque soit "aware" laisse penser que certains aspects du jeu pourraient se voir aménagés. La plupart des Rogue-likes populaires, genre que certains et certaines ont peut-être découvert le sourcil interrogateur, les mains moites et une énergie concentrée sur leur langue trop bien tendue avec Returnal, ont un système de point de passage qui ne dénature en rien l'expérience, faite de morts injustes et de persévérance. Prenez Hades : sans cela, et en empêchant de tout couper durant un run de Zagreus, aurait-il été aussi bien accueilli et tant récompensé ?

Quoi qu'il en soit, Returnal est disponible sur PS5, et vous allez en super baver.