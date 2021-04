Yakuza 0 : La bande-originale sur vinyles annoncée, premières infos pour la France

Au fil du temps, les jeux Yakuza ont toujours bénéficié de bandes-originales de qualité. Et si les consommateurs japonais ont eu droit à de nombreuses éditions sur CD des musiques des différents épisodes, les occidentaux n'ont quant à eux accès, depuis peu, qu'à des versions numériques de ces BO. La situation va cependant bientôt changer.

À voir aussi : Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

Laced Records, label spécialisé dans la commercialisation de bandes-originales de jeux vidéo, vient d'annoncer la sortie en octobre prochain de coffrets vinyles de la bande-originale de Yakuza 0. Au Royaume-Uni, cette sortie prendra la forme de la mise en vente de trois produits différents :

Yakuza 0 (coffret Édition Limitée 6 vinyles)

Yakuza 0 (coffret Deluxe 6 vinyles)

Yakuza 0 (double Album Deluxe)

Les deux coffrets de 6 vinyles comprennent 90 chansons tandis que le double album propose une sélection de 27 pistes. Selon Laced Records, toutes les musiques ont été remasterisées spécialement pour cette sortie sur vinyles et seront pressées sur des disques de 180g présentés comme étant destinés aux audiophiles.

En plus de proposer des musiques entendues dans les différentes phases du jeu, ces coffrets contiendront également des chansons entendues dans les mini-jeux de karaoké et de danse. Pour info, le coffret Édition Limitée contiendra des disques colorés tandis que le coffret Deluxe aura des disques noires. Des images non-définitives des différents coffrets sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Quid de la France ?

Pour ce qui est du prix, les deux coffrets 6xLP sont vendus 100 livres sterling (environ 115 euros). Le double album est quant à lui proposé au tarif de 33 livres sterling (environ 38 euros). Il paraît important de souligner qu'à cause du Brexit, les frais d'importation en France de produits vendus au Royaume-Uni peuvent saler la note considérablement.

Il peut donc être plus sage d'attendre une commercialisation de ces coffrets en France. À ce sujet, nous pouvons d'ores et déjà vous indiquer que Just For Games, le partenaire français de Laced, nous a confirmé que le coffret 2xLP sera bien commercialisé en France. Pour ce qui est du coffret 6xLP, les choses sont actuellement en négociations. Just For Games devrait communiquer prochainement à ce sujet.

À noter que même au Japon, Yakuza 0 n'a jusqu'à présent pas reçu d'édition physique de sa bande-originale. Les musiques du jeu de SEGA ne sont pour l'instant disponibles que sur les plates-formes de streaming et les boutiques dématérialisées. Ces coffrets de Laced représentent donc la première fois que la bande-originale de Yakuza 0 est proposée sur support physique.