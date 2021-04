Secretlab dévoile Magnus, son bureau gaming haut en couleurs

Le bureau n'est pas celui à qui l'on accorde le plus d'importance lorsque l'on pense à acheter du matériel gaming. Et pourtant, entre confort et rangement des câbles, cela peut faire la différence. Secretlab veut vous donner envie avec un meuble de travail très particulier.

Actuellement disponible en précommande sur le site officiel du constructeur, voici venu le Magnus. Derrière ce nom un peu pompeux (grand, en latin), un élégant bureau de 42 kg pouvant supporter jusqu'à 100 kg de matériel sur sa partie supérieur. De quoi voir venir.

Rien qui traîne

Tout de noir vêtu, on notera un tapis simuli-cuir sur toute la surface plate du bureau, le tout retirable via un système magnétique. L'un des objectifs de ce bureau est de pouvoir vous aider dans votre cable managament avec un système de panneau coulissant et d'accroche pour faire passer câble d'écran, clavier, souris et pourquoi pas ordinateur. Comme vous pouvez le voir sur la page officielle du produit, il est également possible d'acheter différents accessoires supplémentaires pour ne rien laisser au hasard.

Enfin, en termes de design le bureau profite du RGB avec télécommande (car pourquoi pas). Pour le moment dans sa version 1500 mm x 700 mm celui-ci est disponible au prix de 449 euros. La version plus petite de 1200mm x 700 sera elle disponible plus tard à 399 euros. Les premières livraisons démarrent le 19 mai prochain.