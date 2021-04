Monster Hunter Rise : 6 millions d'exemplaires écoulés, la mise à jour 2.0 disponible

Parce que les joueurs ont faim de Monster Hunter, Capcom avait décidé que ce mardi 27 avril 2021 serait le moment de servir la soupe. Bien dense, bien épaisse, et avec quelques feuilles d'oseille pour relever un peu.

Le Digital Event d'hier a été l'occasion de confirmer la disponibilité de la mise à jour 2.0 de Monster Hunter Rise dès aujourd'hui, mercredi 28 avril 2021. Dès maintenant, après téléchargement gratuit d'un peu moins de 1 Go de fichiers, vous avez comme nouvelles proies les Dragons Anciens Kushala Daora, Teostra, et Chameleos, ainsi que les Diablos Supérieurs et les Rathalos Supérieurs. Cela amène de nouvelles quêtes des armures spéciales à forger et le rang de chasseur maximum si certaines conditions sont remplies. Et bien entendu, vous pourrez faire craquer le porte-monnaie virtuel sur de nouveaux accoutrements ou emojis.

Le patch notes complet de cette update est disponible en cliquant sur cet hyperlien. La prochaine est attendue pour la fin du mois de mai.

Grosses ventes et cadeau

Ce n'est pas la seule nouvelle concernant le jeu de chasse et pêche médiéval-fantastique. Au 7 avril, il avait dépassé les 5 millions d'unités vendues. Capcom a révélé que Monster Hunter Rise s'était maintenant écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, ventes numériques incluses. Déjà sûr d'enter dans le TOP 10 des million-sellers la société nippone, il est à un peu plus 300.000 copies de battre le Street Fighter II Super Nintendo (1992) dans la catégorie titre ayant eu le plus de succès sur un seul support - Rise n'arrivera sur PC qu'en 2022 - même si on se demande si Monster Hunter World n'a pas fait mieux depuis le temps, sur ordinateur personnel comme PS4.

Pour fêter ça, le Pack de Kamura 2 : Gros coup est offert. Dispo dans le coffre de votre chasseur, il comprend 30 Méga potions, 20 Steaks à point, 10 Grandes bombes baril, 5 Potions du démon+ et 5 potions de pierre+.

Bientôt la deuxième lame

Il ne faudrait pas oublier qu'un autre Monster Hunter est prévu pour cet été. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, figurait aussi au programme de l'émission, avec une nouvelle bande-annonce et quelques éléments concernant les combats.

Bien que les trois types d'attaque (puissance, vitesse et technique) soient les mêmes que dans Monster Hunter Stories, les Riders en herbe doivent également apprendre à utiliser le bon type d'arme, le bon élément et les bonnes compétences pour surmonter des menaces de plus en plus importantes. En apprenant le style de combat de chaque monstre, les joueurs peuvent contrer les assauts en choisissant le bon type d'attaque. De plus, ils peuvent stopper les monstres ennemis dans leur élan en ciblant et en brisant des parties spécifiques du corps, et faire équipe avec leur Monstie pour effectuer de puissantes attaques doubles. Les Riders peuvent également unir leurs forces avec leurs monstres et d'autres personnages pour déclencher des attaques d'amitié dévastatrices qui peuvent renverser le cours d'une bataille.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin arrive le 7 juillet prochain sur Nintendo Switch et PC. Encore un carton, même s'il s'agit d'un RPG ?