PlayStation, Xbox : Les Ghostbusters s'invitent dans Planet Coaster sur consoles

À quelques mois de la sortie dans les cinémas de SOS Fantômes : L'Héritage et un an et demi après la commercialisation de Ghostbusters : The Video Game Remastered, les fans des casseurs de fantômes ne savent pas s'ils auront bientôt droit à un nouveau jeu vidéo inspirés par les aventures de ces derniers. En attendant une éventuelle annonce à ce sujet, un titre venu du PC va leur permettre de plonger d'une manière originale dans l'univers des Ghostbusters.

À voir aussi : Ils développent un Metal Slug à la sauce Ghostbusters, premières images et vidéo

Les joueurs PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One peuvent depuis novembre dernier s'essayer à Planet Coaster : Console Edition, version pour, surprise, consoles de salon du jeu de gestion sorti sur PC en 2016. Peu à peu cette édition pour machines PlayStation et Xbox reçoit le contenu additionnel proposé précédemment sur PC. Et cette fois, il est question du DLC Ghostbusters. En effet, Frontier Developments vient d'annoncer l'arrivée le 29 avril prochain dans Planet Coaster : Console Edition du pack Planet Coaster : Ghostbusters.

Derrière ce titre se cache donc des éléments in-game intégralement liés aux célèbrissimes SOS Fantômes. Tout d'abord, ce pack propose un scénario inédit auquel Dan Aykroyd (Ray Stantz) et William Atherton (Walter Peck) ont prêté leur voix.

On est venu, on l'a vu...

En plus de ça, décors et bruitages bien connus des fans de Ghostbusters sont également de la partie : ECTO-1, Slimer, Stay Puft, la caserne des Ghostbusters et le "Spook Central." Ces derniers permettent bien évidemment de créer un parc aux couleurs de l'univers de Egon Spengler et compagnie.

Parc d'attractions oblige, ce contenu additionnel donne également accès à de nouveaux plans, des matériaux de construction supplémentaires ainsi qu'à deux nouveaux manèges. Le premier, appelé RollerGhoster, est une montagne russe pour enfants aux couleurs de Bouffe-tout. Le second, intitulé The Ghostbusters Experience, est un manège interactif sur rails dans lequel les visiteurs chassent des fantômes à bord de "Ecto-1."

À noter qu'en parallèle à ce pack Ghostbusters, le studio britannique va également proposer le Pack Studios sur les versions pour consoles de Planet Coaster. Ce dernier permet aux joueurs de créer des spectacles, de construire des manèges et décors, etc., le tout, sur le thème du cinéma (plus de 90 nouveaux plans sont ajoutés au jeu via ce DLC).

Pour info, Planet Coaster : Ghostbusters et le Pack Studios seront proposés sur les plates-formes évoquées ci-dessous aux prix de 14,99 et 9,99 euros respectivement. Et comme indiqué plus haut, ces DLC seront commercialisés après-demain, 29 avril.