Capcom Arcade Stadium et Ghosts 'n Goblins Resurrection datés sur PS4, Xbox One et PC ?

Bien qu'il soit acquis que Resident Evil Village et sa vampire très distinguée vont encore truster l'attention pendant quelques semaines, Capcom a d'autres billes à placer. Mais c'est Microsoft qui se charge de vous l'annoncer.

Comme souvent, le Microsoft Store semble en avance. On peut y découvrir, en WORLD PREMIERE, les dates de sorties, inscrites et hautement probables, de Capcom Arcade Stadium, le 25 mai 2021, et de Ghosts 'n Goblins Resurrection, le 1er juin 2021 avec un accès anticipé au 31 mai pour les précommandes.

La compilation rétro et le reboot bien vicieux des aventures d'Arthur sont encore aujourd'hui des exclusivité Nintendo Switch. Cette date devrait concerner toutes les machines qui n'y ont pas encore eu droit, la Xbox One, certes, mais aussi la PS4 et le PC.

Voici les descriptions des fiches sur la boutique en ligne de Microsoft :

Ghosts 'n Goblins Resurrection

Entre hommage nostalgique et réinvention, découvrez l'univers fantastique d'une grande chanson de geste.



S'inspirant de Ghosts 'n Goblins et de Ghouls 'n Ghosts pour donner naissance à un titre inédit, Resurrection est digne de son nom.



Ne vous laissez pas duper par les splendides graphismes de ce monde féérique ! Ce jeu reste un hommage aux titres d'origine et à leur impitoyable système de jeu, plébiscité par les fans. Venez mettre votre persévérance à l'épreuve, le défi est lancé !

Capcom Arcade Stadium

Jeux de tir, de combat, d'action : cette incroyable collection rassemble tous vos genres préférés ! Capcom Arcade Stadium vous plonge dans la nostalgie des bornes d'arcade tout en apportant à ces jeux de nouvelles fonctionnalités incroyables !



Un voyage dans le passé



Depuis la modélisation 3D des bornes jusqu'aux filtres rétro de lignes de balayage, vous avez tout ce qu'il faut pour recréer l'ambiance d'une salle d'arcade. Les différentes options de personnalisation vous permettent ainsi de donner vie à votre vision et de revivre l'enchantement de cette époque.



De nouvelles façons de jouer



Grâce aux options de retour en arrière, d'ajustement de la vitesse, de sauvegarde et de chargement, vos jeux préférés font peau neuve ! Des classements en ligne seront associés à tous les titres et vous pourrez ainsi vous comparer à des joueurs du monde entier. Capcom Arcade Stadium est un savant mélange de jeux rétro et de fonctionnalités modernes qui renouvelle les titres cultes de Capcom !

