PS5 : Ratchet & Clank Rift Apart se remontre, un State of Play ce jeudi

Les exclusivités maison, ça arrive, et en force. Après Returnal pour cette fin de semaine, la PS5 se dotera d'un autre poids lourd dans un peu plus d'un mois. Et voici de nouvelles infos à se mettre sous le dent.

Ce jeudi 29 avril à 23h00 se tiendra un State of Play consacré à Ratchet & Clank : Rift Apart. Avant de pouvoir suivre cet événement qui nous promet pas moins de 15 minutes de gameplay inédit, et même du nouveau sur deux jeux indépendants, Insomniac et Sony ont déjà déballé une partie du cadeau en nous offrant un nouveau trailer, ci-dessus, et quelques informations croustillantes.

Play Rivet

Vous souhaitiez connaître le nom de l'étrange Lombax de sexe féminin qui vous empêche de dormir depuis des mois ? Le voici : Rivet. Un nom à jouer de l'accordéon avec votre coeur. Vous pourrez l'incarner dans ce jeu d'action ultra-coloré.

Rivet est une Lombax combattante de la résistance dans une autre dimension, où la vie biologique est pourchassée par l'infâme Empereur Nefarious. Vous avez pu voir de nouveaux lieux comme Nefarious City, ainsi que des versions alternatives de planètes bien connues telles que Sargasso et Torren IV, et vous avez eu un aperçu de certaines nouvelles armes et mécaniques de gameplay.

Le PlayStation Blog en profiter pour livrer un autre nom, celui du compositeur : Mark Mothersbaugh, cofondateur du groupe de rock DEVO, qui a déjà oeuvré sur Crash Bandicoot ou encore Jak & Daxter.

Pour finir, et avant d'en apprendre bien plus jeudi, il est possible de savoir à quoi ressembleront les armures (Androide, Rebelle, Impérial, Hacker et Pillard) proposées dans l'édition Deluxe Numérique, dans notre galerie d'images ci-dessous. De quoi frimer pour le mode Photo intégré, le premier de la série. Il faudra au moins ça tant ça s'annonce somptueux. Sans plaisanter.

Ratchet & Clank Rift Apart sera disponible le 11 juin prochain sur PS5.