Chivalry 2 : Nouvelle vidéo de gameplay de sang mêlé

Pas moins de 6 minutes de gameplay vidéo avec explications à la clé (en anglais), vous permettront de mieux connaître Chivalry 2, le jeu de chevaliers-tueurs sans dragon qui fait la fierté de Camille "A". Pour l'occasion, les dates de la Bêta sont aussi données.

Rappelons avant toute chose que Chivalry 2 est un jeu multijoueur de combat avec vue à la première personne et à l'arme blanche. Au programme, du massacre comme au Moyen-Age : combats d'épées, flèches enflammées, sièges de châteaux titanesques et bien plus encore. On n'"oubliera pas non plus les catapultes qui détruisent tout sur leur passage, avec assiègement de châteaux, mise à feu de villages et et bien pire encore...

Bêta datée et fermée

Cette suite "améliore les bases du genre, définies dans Chivalry : Medieval Warfare, en invitant les joueurs à maîtriser leur épée, grâce à un tout nouveau système de combat amélioré qui combine des frappes en temps réel avec des combos fluides, permettant ainsi d'accélérer l'action et de déchaîner un tourbillon d'acier et de sang sur le champ de bataille".

Ce n'est pas tout, puisque les dates de la bêta fermée pour nous autres les journaleux (entre autres), ont été données. Ainsi, pour info, cette phase se déroulera du vendredi 23 avril à 16H au dimanche 25 avril à 16H.

Chivalry 2 sera disponible en version physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC le 8 juin 2021, et proposera également le cross-play permettant aux joueurs des différentes plateformes de jouer ensemble.