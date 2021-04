Life is Strange True Colors présente ses voix françaises

Bien que Square Enix se plaise à mettre en avant la voix américaine de l'héroïne de Life is Strange True Colors, on sait depuis son annonce qu'il sera intégralement doublé en langue de Molière. Par qui ? La réponse en vidéo, bien sûr !

À voir aussi : TEST de Twin Mirror : Un séjour introspectif qui tourne court

Jusqu'ici, l'éditeur de la série initiée par Dontnod avait préféré miser sur la V.O. pour tous. Avec True Colors, ce sera la première fois que Life is Strange bénéficie de voix françaises. Vous vous en doutez, ce genre d'information ne doit rester confidentiel et il était logique que le jeu en développement chez Deck Nine nous révèle qui est qui, comme dirait Marie-Ange Nardi.

La vie est étrange

Alex, la protagoniste principale, sera donc doublée par Geneviève Doang. C'est elle qui a donné vie à Evangelyne dans la dessin-animé Wakfu mais aussi Ciri dans The Witcher III : Wild Hunt, Lunafreya dans Final Fantasy XV, D.Va dans Overwatch et Akali dans League of Legends.

À ses côtés, on retrouvera :

Tout ce beau monde, qui vit à Haven Springs, est suspect. Sauf Gabe. Parce que c'est lui qui va morfler au début du jeu, raison pour laquelle Alex va enquêter avec l'aide de son pouvoir : l'empathie, qui lui permet de connaître l'état émotionnel des gens autour d'elle.

Life is Strange True colors débarque le 10 septembre prochain, d'une traite, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.