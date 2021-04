Resident Evil Village : Capcom présente la serviette de bain Lady Dimitrescu taille réelle

Chers compatriotes. Le soleil vous caresse les joues depuis quelques jours. Et vous vous voyez déjà étalé(e) face à l'astre suprême. Pourquoi pas aux côtés de la star du prochain Resident Evil ?

À voir aussi : Resident Evil Village : Nos impressions sur des séquences inédites, avec gameplay PS5 4K/60 fps

Au Japon, Capcom organise un concours for sympathique à l'approche de la sortie de Resident Evil Village. Les admirateurs de Lady Dimitrescu devraient être nombreux à y prêter intérêt, puisqu'il est possible de remporter une serviette de bain la représentant, à l'échelle 1:1.

Campagne de cadeaux commémorant la démo de Resident Evil Village !



Si vous postez vos impressions sur la version d'essai, des photos ou des vidéos accompagnées de ##ヴィレッジ体験版, vous pourrez gagner une des trois serviettes de bain Lady Dimitrescu grandeur nature !

Seules trois personnes tirées au sort, et habitant dans l'archipel nippon, seront récompensées par ce cadeau ultra collector mesurant 3 mètres. Une centaine d'autres recevront une pochette où apparaissent Chris, Ethan et la très mystérieuse Mère Miranda, principale antagoniste du jeu (voir dans notre galerie d'images ci-dessous). Ce n'est pas le même niveau de collector, vous en conviendrez.

Et pour juger de la taille de cet accessoire qui vous sèchera avec amour et accueillera votre corps ragaillardi dans un bonheur certain, l'éditeur s'est adonné à un comparo : un employé de sexe masculin de 1,80m en plein planking à côté de la serviette, histoire de comprendre une bonne fois pour toute que la dame au chapeau en impose.

Après l'édition collector super onéreuse, on peut dire que Resident Evil Village s'offre une promotion d'envergure. Le jeu sera disponible le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Stadia.