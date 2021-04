DICE Awards 2021 : Hades superstar

Quoi qu'on en pense, les douze derniers mois ont été, en matière de jeux vidéo, carrément très bons. Et comme les bonnes choses n'ont pas de fin, en fait, les remises de prix continuent aussi, avec celle du D.I.C.E..

À voir aussi : BAFTA Games Awards 2021 : Hades au Panthéon, découvrez tous les lauréats

Le Design, Innovate, Communicate, Entertain ou D.I.C.E. a parlé. La "cérémonie" des 24èmes D.I.C.E. Awards s'est tenue en ligne, ce jeudi 22 avril 2021. Présentée par les inusables Greg Miller et Jessica Chobot, elle a permis de donner la parole à de nombreux développeurs, mais surtout de récompenser la crème de la crème de jeux de l'année écoulée - avec le retour de la catégorie du jeu de stratégie / simulation de l'année.

Voici les lauréats ! (en gras ci-dessous)

Jeu de l'année

Meilleure animation

Meilleure direction artistique

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Meilleur personnage

Assassin's Creed Valhalla (Eivor Varinsdottir)

Hades (Zagreus)

The Last of Us Part II (Abby)

The Last of Us Part II (Ellie)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Miles Morales)

Meilleure musique originale

Carrion

Ghost of Tsushima

Little Orpheus

Ori and the Will of the Wisps

The Pathless

Meilleur sound design

Dreams

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy : A Big Adventure

Meilleur scénario

Meilleure technique

Dreams

Ghost of Tsushima

Mario Kart Live Home Circuit

The Last of Us Part II

Microsoft Flight Simulator

Jeu d'action de l'année

Jeu d'aventure de l'année

Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Kentucky Route Zero : TV Edition

The Last of Us Part II

Ori and the Will of the Wisps

Jeu familial de l'année

Animal Crossing : New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys : Ultimate Knockout

Sackboy : A Big Adventure

Jeu de combat de l'année

Jeu de course de l'année

Jeu de rôles de l'année

Jeu de sport de l'année

Jeu de stratégie/simulation de l'année

Prix de la technique pour un jeu en réalité immersive

Half-Life : Alyx

Mario Kart Live Home Circuit

Museum of Other Realities

Paper Beast

Tempest

Meilleur jeu de réalité immersive

Down the Rabbit Hole

Half-Life : Alyx

Paper Beast

The Room VR : A Dark Matter

The Walking Dead : Saints & Sinners

Meilleur jeu indépendant

Coffee Talk

Hades

If Found...

Kentucky Route Zero : TV Edition

Noita

Jeu portable de l'année

HoloVista

Legends of Runeterra

Little Orpheus

Song of Bloom

South of the Circle

Jeu online de l'année

Animal Crossing : New Horizons

Call of Duty Black Ops Cold War

Fall Guys : Ultimate Knockout

Ghost of Tsushima

Tetris Effect : Connected

Prix du game design de l'année

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Prix de la réalisation

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

Kentucky Route Zero : TV Edition

The Last of Us Part II

C'est donc Hades qui est élu jeu de l'année. Un choix qui ne surprendra personne au regard de l'incroyable engouement que suscite le Rogue-lite de Supergiant Games. Il est aussi celui qui remporte le plus de récompenses (cinq) devant Ghost of Tsushima (quatre) et The Last of Us Part II et Half Life : Alyx (deux). Maintenant, il va falloir expliquer à nos descendants comment Miles Morales peut-être considéré comme un meilleur personnage qu'Abby ou Ellie. Bon courage.