Sony va éditer le premier jeu de Firewalk Studio : Un jeu multi AAA par d'anciens de Destiny

Depuis plusieurs générations, les licences détenues ou éditées par Sony Interactive Entertainment permettent de tordre le coup à certaines idées reçues, à commencer par celle qui veut que les joueurs se fichent désormais éperdument des aventures en solo. Pour autant, il ne faudrait pas s'imaginer voir le constructeur mettre tous ses oeufs dans le même panier.

On aurait tendance à l'oublier, mais l'une des plus récentes exclusivités de la PS5 est bel et bien un jeu multijoueur. À la qualité discutable, certes, mais qu'importe.

Alors que le président de Sony Interactive Entertainment nous promettait ce matin que cette nouvelle génération de consoles profiterait d'encore plus de nouvelles licences que les précédentes, le constructeur poursuit son exercice de teasing.

C'était leur destin

Le Japonais annonce en effet s'être associé au jeune studio Firewalk, fondé en 2018, autour d'une nouvelle licence orientée, vous l'aurez deviné... vers le jeu multi. Intégré au groupement ProbablyMonsters, qui affiche publiquement sa volonté de (re)faire passer l'humain avant les desiderata de quelques exécutifs, le studio n'hésite pas à matraquer les éléments de langage qui vont bien, quitte à en faire un peu trop :

L'opportunité de créer de nouveaux univers et d'inspirer encore plus de moments incroyables aux joueurs du monde entier est la flamme qui anime notre équipe. L'équipe PlayStation, qui aime et respecte profondément les jeux, offre l'une des meilleures expertises au monde pour concrétiser les idées les plus folles.



Pendant que notre équipe s'est développée au cours de cette année éprouvante, nos tests en ligne quotidiens nous ont offert un peu de joie tout en renforçant nos liens. Les éclats de rire et les bons moments passés à jouer ensemble nous ont rapprochés, même si nous n'étions pas physiquement ensemble. Notre objectif est de pouvoir offrir la même joie aux joueurs, et il nous tarde de vous montrer ce sur quoi nous travaillons quand le moment sera venu.

Si rien n'a pour le moment filtré sur cette nouvelle licence multijoueur, le directeur de la structure Tony Hsu ne s'est pas fait prier pour lister quelques uns des prestigieux développeurs ayant déjà rejoint l'aventure. Les joueurs pourront donc compter sur l'expertise de Ryan Ellis, directeur créatif sur Destiny; d'Elena Siegman, productrice sur Guitar Hero II (le meilleur) ou BioShock Infinite et sur des DLC de Destiny; sans oublier le principal intéressé, qui après sept ans passés chez Activision a largement roulé sa bosse sur Call of Duty.

Na-na-na-na-RRATION

Malgré l'attention portée à la dimension multijoueur, le président des PlayStation Studios Hermen Hulst a tenu à rassurer les joueurs attachés à une certaine idée de la narration, à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de GamesIndustry :

Chez Firewalk Studios, ce sont des conteurs d'histoires, tout comme les gens de PlayStation Studios. Ce sont des conteurs d'histoires d'une manière très innovante. En profitant de leur profonde expérience en tant que collectif dans des titres multijoueurs AAA, je pense qu'ils vont proposer quelque chose de très intéressant. Je suis enthousiasmé par ce partenariat, car il s'agit en quelque sorte d'une extension de ce que nous faisons pour donner vie à ces nouvelles licences.

Il n' pas encore de nom, ni même de visuel, mais le premier jeu de Firewalk Studios sortira donc sur PS5, qu'on se le dise.